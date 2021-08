En mand blev tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, men dommeren valgte at lukke dørene for offentligheden. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Stor mystik omkring anholdelse: Alt er mørklagt

Nordsjællands Politi holder kortene helt tæt til kroppen i en sag, hvor en mand er blevet anholdt.

Manden blev anholdt mandag eftermiddag klokken 16.30 og fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød tirsdag klokken 13.30.

Her valgte dommeren at acceptere anklagerens anmodning om, at grundlovsforhøret skulle foregå for dobbelt lukkede døre, hvilket betyder, at offentligheden - og dermed også pressen - ikke måtte være til stede i retslokalet, da sigtelsen mod den anholdte mand, der under grundlovsforhøret var iført grå joggingbukser, kondisko og en hvid t-shirt, blev læst højt.

Vi kan derfor ikke skrive noget om, hvad manden er sigtet for, hvordan han forholder sig til sigtelsen, og om han er blevet løsladt eller varetægtsfængslet.

Der blev også nedlagt navneforbud i sagen, hvilket betyder, at vi heller ikke må skrive noget, der på nogen måde kan være med til at identificere ham - altså eksempelvis hans alder og hvor han kommer fra.

Dommeren begrundede beslutningen om at lukke dørene for offentligheden med henvisning til sagens karakter, og at der er mulige medgerningsmænd på fri fod.