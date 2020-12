Stor mystik: Byrådsmedlemmer er blevet til sprællenisser

27 af slagsen for at være helt præcis.

Men hvorfor lige præcis 27? Jo, det svarer nemlig til antallet af byrådsmedlemmer i Hillerød Kommune, og hver enkelt sprællenisse har da også fået påklistret et ansigt af et byrådsmedlem.

"Det er en sjov idé, men vi ved jo endnu ikke, om det er et politisk statement. Hvis det skal ses som en slags protest mod, at Hillerød Kommune bruger penge på juletræer og julepynt, så vil jeg lige understrege, at det er handlen og de erhvervsdrivende i Hillerød, koordineret af C4 og Hillerød ByForum, der selv betaler for, at vi får pyntet byen flot op til jul," siger Mette Kragh Faurholdt.