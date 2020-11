Se billedserie Hestemessen Hillerød Horse Show har været afholdt i FrederiksborgCentret i mange år, men årets udgave bliver nu udskudt. Messer er netop blevet omfattet af forbud mod større forsamlinger. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Stor hestemesse må ikke gennemføres

Hillerød - 05. november 2020 kl. 16:24 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Der bliver ingen hestevrinsk i Royal Stage i Hillerød i næste weekend.

Hillerød Horse Show kan ikke afholdes som planlagt, og arrangøren arbejder i stedet på at finde en ny dato i foråret.

Flere store sponsorer havde på forhånd erklæret sig utrygge ved udsigten til, at den store hestemesse skulle gennemføres på et tidspunkt, hvor coronavirussens anden bølge ser ud til at toppe i Danmark, men arrangør Paw Olsen understregede overfor Frederiksborg Amts Avis, at eventet var sikkert og overholdt alle restriktioner.

Siden er epidemiloven dog blevet ændret, og messer som Hillerød Horse Show er ikke længere tilladt, efter en ny bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger nu omfatter lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes messeaktiviteter.

- For to dage siden blev vi ringet op af politiet, der informerede om, at der er kommet en ny regel med øjeblikkelig viden. Og vi gør ikke noget uden myndighedernes tilladelse, forklarer Paw Olsen.

På Hillerød Horse Shows hjemmeside skriver de, at »ændringerne betyder et decideret forbud mod al messeaktivitet i Danmark pr. den 3. november. Det gør således også, at vi ikke kan gennemføre messen som planlagt.

Hillerød Horse Show arbejder i stedet på at finde en ny dato for hestemessen, så den kan blive afviklet hurtigst muligt i 2021.

De skriver, at de to »clinics«, hvor OL-rytteren Cathrine Dufour og Daniel Bachmann Andersen lærer fra sig, som er blandt messens tilløbsstykker, også vil være en del af programmet, når der er fundet en ny dato.

- Det er rigtig øv og et kæmpe arbejde, men vi kommer stærkt tilbage. Hovednavnene er klar igen, og messen bliver endnu bedre. Vi udvider og gør den endnu mere spændende, siger Paw Olsen.