Stor billedserie: Se grand prix-stjernerne på den røde løber

Tirsdag aften var der danmarkspremiere på showet »Disco Tango« i Royal Stage, et show som Annette Heick har brugt år på at forberede.

- Der er så megen livsglæde i det. Det er hit på hit - og flere end 60 grand prix-sange, har Annette Heick tidligere udtalt om showet, som for halvandet år siden blev afholdt seks steder i landet. Tirsdag startede så en større danmarksturne med showet, hvor Silas Holst, Lonnie Devantier, Bryan Rice og Gry sammen med Annette Heick sørger for at fyre op for grand prix stemningen.