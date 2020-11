Se billedserie Louise Fribo vil synge ved koncerten i Præstevang Kirke. Pressefoto

Støttekoncert hjælper Mødrehjælpen i svært corona-år

Hillerød - 18. november 2020 kl. 19:15 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Søndag den 13. december holder Ensemble Hovaldt traditionen tro julekoncert i Præstvang Kirke til fordel for Mødrehjælpen i Hillerød. Formålet med koncerten er at rejse penge til det sociale arbejde, der foregår i og omkring Hillerød blandt enlige og mindrebemidlede forældre, og samtidig bringe den levende klassiske musik tæt på publikum

Julekoncerten giver koncertgæsterne mulighed for at komme i julestemning med smuk musik, samtidig med at de i ægte juleånd rækker hånden ud mod udsatte mennesker i samfundet.

- For os er det vitalt at møde vores publikum 'live', vi skal ud i kirkerne, i koncertsalene og spille for folk. Det er det vi er gode til, musikerne trænger til at komme ud. Publikum trænger til at komme til koncerter og vi skal rejse penge til et vigtigt socialt arbejde, siger Thomas Hovaldt, leder af Ensemble Hovaldt.

Traditionen tro deltager der internationalt anerkendte solister ved koncerten, blandt andre solotrompetist Gabor Tarkövi fra Berliner Philharmonikerne, Nikolaj Viltoft fra Det kgl. Kapel og Ian Bousfield tidligere Wiener Philharmoniker, ligesom Susanne Skov og Martin Reinhardt igen udgør grundstammen i ensemblet. I år kan publikum desuden opleve sopran og musicalaktuelle Louise Fribo. Årets tale holdes af justitsminister Nick Hækkerup (S).

Kan hjælpe færre i år For formand for Mødrehjælpen Hillerød Annemarie Melchiors er koncerten afgørende netop i år. For butikken har været hårdt ramt af corona-restriktionerne.

- Mødrehjælpens lokalforening i Hillerød lukkede ned for alle aktiviteter i marts. Butikken åbnede igen efter små to måneder men på halv kraft. Først i august var vi oppe på fuld åbningstid og fuld bemanding. Og udflugter og lignende aktiviteter lå stille til ultimo august, siger hun og fortsætter:

- At vi måtte lukke butikken betød selvfølgelig, at vores salg i 2020 bliver mindre end budgetteret. Og det betyder igen færre midler til at hjælpe børnefamilier i udsatte situationer. Derfor er vi også ekstra glade for den støtte, vi får fra lokalsamfundet, for eksempel i form af entreindtægterne fra Ensemble Hovaldts traditionsrige koncert, fortæller Annemarie Melchiors.

15 år gammelt ensemble Ensemble Hovaldt har eksisteret i snart 15 år og har gennem årene givet koncerter i hele landet. Den røde tråd i ensemblets arbejde har været at bringe musikere sammen fra Europas førende symfoniorkestre og ad den vej sikre et højt musikalsk niveau, og samtidig være tro og loyal overfor den arv, der findes indenfor dette specielle område. Ensemblet arbejder efter en model, hvor samtlige udgifter dækkes af fonde, fagforeninger, organisationer og handlende, så samtlige entréindtægter går ubeskåret til et bestemt socialt arbejde - ved denne koncert altså Mødrehjælpens arbejde i Hillerød.

Præstevang kirke bidrager økonomisk og ved at stille lokaler og personale til rådighed. Mange lokale handlende, organisationer og foreninger i byen har ydet et bidrag for at få arrangementet op at stå.

Koncerten afholdes søndag den 13. december klokken 17. Normalt er der 225 billetter til salg, men i år er der kun 115 billetter på grund af corona-restriktionerne.

Billetter til koncerten kan købes for 150 kroner på billetto.dk eller i Mødrehjælpens butik på Torvet 7 eller for 175 kroner i døren.