Den nuværende plan lægger op til, at Hillerødsholmskolen skal udvides fra tre spor til fire spor fra 0.-3. klasse og fem spor fra 4.-9. klasse. Foto: Per Skovkjær Sand

Send til din ven. X Artiklen: Større skoler: Udvalg ser på alle muligheder og lytter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Større skoler: Udvalg ser på alle muligheder og lytter

Børn, Familie og Ungeudvalget tager alle greb i brug for at skabe plads til flere elever, og formand Peter Frederiksen (V) forsikrer, at udvalget lytter til bekymringer.

Hillerød - 12. maj 2021 kl. 06:05 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Når skolebestyrelsesformand Per Svejstrup siger, at han og hele bestyrelsen på Hillerødsholmskolen er bekymret over en mulig udvidelse fra tre til fem spor, så lytter politikerne, forsikrer Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget i kommunen, som skal træffe beslutningen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler