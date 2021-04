Bygherren bag lejlighedsbyggeriet i den gamle 'Bethlehemkirke' på Hostrupsvej har fået tilladelse til at bygge større altaner end først planlagt. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Større altaner i gammel kirke splittede politikere

Politikere var ikke enige om, hvorvidt altaner i nyt byggeri i Bethlehemkirken må være større, end der først var givet tilladelse til

Hillerød - 30. april 2021 Af Mette Dolmer Thygesen

Bygherren bag en række nye lejligheder i den gamle Bethlehem-kirke på Hostrupsvej har fået lov til at udvide størrelsen på altanerne og anlægge solceller.

Men det var ikke et enigt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg, som godkendte ansøgningen fra bygherren.

Venstres tre medlemmer mente, at bygherren gerne måtte udvide størrelsen på altanerne til cirka otte kvadratmeter, så de stikker 1,6 meter ud fra facaden.

Det var udvalgets to sidste medlemmer, Mie Lausten fra Socialdemokratiet og Peter Langer fra SF, dog ikke enige i. De stemte begge imod udvidelsen, sådan som forvaltningen også på forhånd havde anbefalet.

"En uskik" Peter Langer var enig med forvaltningen:

"Vi synes, det principielt er en uskik, at man midt i en byggeproces ændrer størrelsen på nye altaner, også selvom det er en lille udvidelse," siger han.

10 ejerlejligheder Bethlehemkirken, som i øvrigt ikke er en kirke, men et gammelt missionshus, er både blevet bygget om, bygget ud og skal indeholde i alt 10 ejerlejligheder under navnet Hostrups Have. Inden Hillerød Kommune gav byggetilladelse, var projektet i høring. Dengang søgte bygherren om at bygge delvist indeliggende altaner på 5,5 kvadratmeter, som stak 60 centimeter ud fra facaden, og der kom ingen indsigelser.

Men nu har de altså søgt om at udvide altanerne til otte kvadratmeter, og det har fået to naboer til at gøre indsigelse.

Den ene nabo mener, at de større altaner vil give betydelige indbliksgener, og de så helst, at der kun blev givet tilladelse til altaner uden mulighed for udeophold eller med fuld afskærmning, så man ikke kan sidde på altanen og se ud og ned til naboerne. En anden nabo mener, at de større altaner "unægteligt vil skabe væsentlige indbliksgener".

Forvaltningen vurderer også, at altanernes størrelse er vokset så meget, at beboerne vil bruge dem mere, og at det kan give indbliksgener for de omkringboende.

SF vil gerne lytte til naboerne, siger Peter Langer:

"Der er jo en grund til, at naboerne gør indsigelse," siger han, men partiet vil dog ikke bringe sagen videre til byrådet, hvor det politiske flertal kunne skifte, på grund af sagens størrelse og de få indsigelser.

Ikke den store forskel Venstre mente til gengæld godt, at bygherren kunne udvide størrelsen på altanerne på tilbygningen bag missionshuset:

"Hvis det handlede om, hvorvidt der skulle være altaner eller ej, så ville det være noget andet. Men her taler vi om størrelsen på altanerne - om de skal være 5,5 eller otte kvadratmeter. Vi mener ikke, der gør den store forskel for naboerne, at de bliver lidt større. Jeg har været oppe og gå rundt ved byggeriet, og jeg oplever ikke den store forskel," siger udvalgsformand Dan Riise (V), som også fremhæver, at byggeriet ikke udnytter bebyggelsesprocenten på grunden fuldstændigt.

Tilladelse til solceller Bygherren har også søgt om at opsætte et solcelleanlæg på sydgavlen af ejendommen, og det gav et enigt udvalg tilladelse til, også selvom to naboer gjorde indsigelse mod solcellerne, som de frygter vil skabe genskin.

"Når man restaurerer sådan en gammel bygning, er det svært at overholde miljøkravene, som et moderne byggeri kræver. Så det er bare et plus, at de vil bygge solceller," siger Dan Riise.

Solcellerne tillades derfor, men de skal være matte og ikke reflekterende.

Fire investorer Missionshuset blev opført i 1890 med både tårn, sal og kirkeskib, og det blev sat til salg i 2017, hvor fire lokale investorer købte det sammen, nemlig Niels Ole Jensen, indehaver af malerfirmaet 10kanten, Palle Andersen, som har murerfirmaet Hansen & Graversen, Jesper Følbæk Nielsen, medejer af tømrer- og snedkerfirmaet Børge Nielsen, samt Erik Nielsen, der ejer Erik Nielsen VVS.

Projektet er tegnet af de lokale arkitekter fra Arc Nordic, som har været i dialog med Nordsjællands Museum for at bevare så meget af bygningen som muligt, for eksempel tårnet og vinduernes facon. Byggeriet forventes at stå færdig sidst på året.