John Vinther glæder sig, til der kommer gang i kroen igen. Foto: Allan Nørregaard

Stjernespækket koncertprogram skal kickstarte Skævinge Kro efter corona-krisen

Programmet tæller navne som Stig Rossen, På Slaget 12 og Kandis

Hillerød - 21. januar 2021 kl. 05:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Kigger man i kalenderen hos Skævinge Kro, vil man finde et stjernespækket program, der tæller en række koncerter med store navne som Stig Rossen, Kandis og Tørfisk. Som noget nyt vil kroen nemlig arrangere flere gode oplevelser for deres gæster, der nu kan se frem til en god madoplevelse kombineret med festlige toner.

"Der er så mange andre, der har lignende koncepter, så vi tænkte: Hvorfor ikke også os?," fortæller krodirektør John Vinther, der gerne vil give sine gæster flere gode oplevelser.

Sidste års koncerter Egentligt var det meningen, at kroen allerede sidste forår ville have taget hul på konceptet, men som med så meget andet, spændte coronaen også ben for den idé.

Billetterne til koncerterne var ellers blevet revet væk, og folk glædede sig over det nye tiltag, der ville trække endnu flere mennesker forbi byen.

"Folk var rigtig positive over for ideen, og mange valgte da også at beholde deres billetter. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, for det har ikke været et nemt år," afslører John Vinther.

John Vinther estimerer, at Skævinge Kro har tabt omkring 50 procent af omsætningen i 2020 ? primært på grund af nedlukninger og forsamlingsrestriktioner. Foto: Allan Nørregaard

Omsætning halveret Faktisk estimerer han, at kroen har tabt omkring 50 procent af omsætningen i 2020 - primært på grund af nedlukninger og forsamlingsrestriktioner, der har gjort, at en stor del af de planlagte selskaber har været aflyst.

Samtidig ramte de seneste restriktioner lige ned i juletiden, der ellers plejer at være kroens årlige storhedstid.

"Julen er vores bedste årstid. Her plejer vi at have mange selskaber og arrangementer, men sådan skulle det ikke være i år".

Selvom det på mange måder har været et nedslående år, har kroen forsøgt at holde modet oppe ved at tænke i nye baner for at komme bedst muligt gennem krisen.

"Vi havde glædet os til koncerterne, men når de nu ikke kunne blive til noget, så har vi tænkt i andre arrangementer, som ribeye-aften og wienerschnitzel-aften. Her kunne folk forudbestille en kuvert, og så har vi siddet i Lille og Store Sal. Det har vi nemlig gerne måtte," siger krodirektøren, der af og til har haft svært ved at gennemskue logikken bag restriktionerne.

"Vi måtte ikke have nogle selskaber på mere end 50 og senere ti, men når vi selv arrangerede de her aftener, har vi gerne måttet være 180, fordi vi har siddet ned og holdt god afstand. Det giver da ikke helt mening," lyder det.

Et håb Koncerterne fra foråret 2020 er nu blevet udskudt til det kommende forår. Om det kan lade sig gøre at afholde dem til den tid, tør John Vinther ikke rigtig at spå om, men han har et spinkelt håb.

"Jeg håber, at vi måske kan begynde at åbne igen omkring marts. Om vi kan afholde den koncert, der planlagt til april, tror jeg er lidt 50/50, men til gengæld er jeg ret sikker på, at vi kan gennemføre den, der ligger i maj," siger han og fortsætter:

"Vi håber meget på de her koncerter. De kan være med til at sparke gang i forretningen igen, og det har vi virkelig brug for".

Under coronapandemien har John Vinther været nødt til at fyre flere med arbejdere, ligesom hans elever er blevet sendt tilbage på skolebænken - simpelthen fordi der ikke er noget at lave.

Du kan finde det fulde koncertprogram på www.skaevingekro.dk.

Egentligt var det meningen, at kroen allerede sidste forår ville have taget hul på konceptet, men det spændte corona-pandemien ben for. Foto: Allan Nørregaard

