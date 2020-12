Stigende corona-smitte får byrådsmedlem til at dele opfordring på kurdisk

Det har fået byrådsmedlem Øzgen Yucel (Venstre), som også er formand for kommunens borgerinvolveringsudvalg, til at dele en opfordring om at holde afstand, spritte hænderne af, bruge mundbind og meget mere på kurdisk på Facebook:

"De seneste tal for Coronasmitte i Hillerød viser, at smittetallet stiger i vores kommune, også iblandt borgere med kurdisk og tyrkisk baggrund. I alt er 12 personer med kurdisk eller tyrkisk baggrund smittede, og tallet er desværre stigende. Derfor vil jeg gerne give alle jer borgere med kurdisk baggrund i Hillerød denne information på kurdisk, da vi er i en meget alvorlig situation, som vi gerne skal have styr på," skriver han mandag og deler derefter information på kurdisk om at være opmærksom på coronasymptomer og blive hjemme, hvis man er syg.