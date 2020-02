Klaus Markussen stod også i spidsen for Venstre ved kommunalvalget i 2017, hvor han fik 3425 personlige stemmer. Foto: Allan Nørregaard

Stemmesluger i spidsen for Venstre

Hillerød - 27. februar 2020 kl. 22:23 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klaus Markussen har stået i spidsen for Venstre ved de seneste tre kommunalvalg, og torsdag aften blev han valgt som en stensikker spidskandidat ved næste valg i 2021. Uden modkandidater.

Det skete ved Venstres årlige generalforsamling, der blev afholdt på Grundtvigs Højskole i Hillerød.

- Jeg er stolt over igen at skulle stå i spidsen for Venstre, siger Klaus Markussen, der er Venstres nuværende politiske leder.

Ved de seneste tre kommunalvalg er Venstre gået frem og er i dag Hillerøds største parti. Ved seneste valg stemte 33,9 procent af vælgerne på Venstre. Klaus Markussen fik personligt 3.425 stemmer ved samme valg og i alt sidder Venstre på ti ud af 27 mandater i Hillerød Byråd.

- Vi har i Venstre et stærkt hold og vi kan se, at Venstrefolkene i byrådet gør en forskel. Jeg ser det som min opgave ved det næste kommunalvalg at tage dette endnu længere og sikre Venstre borgmesterposten, siger Klaus Markussen og fortsætter:

- Det betyder noget hvem der er borgmester. Og med en Venstreborgmester vil vi få et politisk lederskab som dels kan sikre brede løsninger i byrådet og dels sikre udvikling i vores kommune, uden at det går ud over servicen for os der bor her i forvejen.

På generalforsamlingen var der genvalg til Jakob Truelsen som formand for Venstre i Hillerød.

- For mig er der ikke nogen tvivl. Klaus Markussen er den stærkeste borgmesterkandidat, der er. Han har de kvaliteter som vi i Venstre ønsker at fremhæve. Ordentlighed og kompetent. Personligt har jeg kæmpestor tillid til Klaus, og vil betro ham alt. Og det, at Klaus er sådan et menneske, tror jeg faktisk også betyder meget, siger den genvalgte formand.

- Vores mål ved det næste kommunalvalg er at gøre Hillerød blåt igen. Det tror jeg sådan set godt kan lykkes. Vi er i hvert tilfælde godt i gang. Men uanset at Hillerød bliver mere blåt, vil det fortsat være vores mål at lave et bredt samarbejde i byrådet, bare med lidt flere blå toner end røde, siger Jakob Truelsen

Venstre kunne efter valget i 2017 ikke selv nå borgmesterposten og pegede på Socialdemokratiets Kirsten Jensen som borgmester mod til gengæld at få en række andre fremtrædende poster i konstitueringen.