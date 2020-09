Status: Så mange er smittet i Hillerød

453 personer. Så mange er det seneste døgn testet positiv for Covid-19 i hele Danmark, og det er det højeste antal smittede på et enkelt døgn på noget tidspunkt.

Over de seneste syv dage er 26 personer konstateret smittet med coronavirus. Det er et fald fra 30 tidligere på ugen. Det nye tal er lig med en incidens på 51 pr. 100.000 indbyggere, og det er stadig et godt stykke over bekymringsgrænsen på 20.