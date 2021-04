Statsminister Mette Frederiksen besøgte SlotsArkaderne

Her talte hun blandt andet med butikschefen i Karmen&Kamelia og Kaufmann, samt ejeren af det vagtfirma, der fungerer som coronavagter i centret og sørger for, at der bliver holdt afstand, sprittet af, og at de handlende har mundbind på.

- Det er en fornøjelse at være i Hillerød og gå her i arkaderne. Folk er lykkelige for at kunderne kommer, og at man er kommet i gang igen. Og jeg må bare sige: Det funker fuldstædnig snorlige med ensretning nogle steder og afspritning, og at folk holder afstand. Jeg kører glad herfra, man får det til at fungere, og det er skønt at være i gang igen, sagde Mette Frederiksen efter besøget.