Brødeskov Station skal erstattes med et trinbræt i Nr. Herlev. Foto: Allan Nørregaard

Stationsflytning skal gøre skolevej sikker

Hillerød - 06. maj 2019 kl. 12:03 Af Anna Törnqvist Jensen

Fra næste år skal lokaltoget mellem Hillerød og Hundested ikke længere stoppe ved Brødeskov Station. I stedet erstattes stationen af et trinbræt ved Nr. Herlev. Det vil blandt andet betyde, at skolebørn slipper for at gå langs med Lyngevej, og det glæder formanden for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V).

- Skolebørn, der skal på Hanebjerg skole, bliver sat af på den gamle station og går langs med Lyngevej. Det er rigtig usikkert og ikke særligt hensigtsmæssigt trafikalt. Derfor er det meget bedre, at de bliver sat af på den rigtige side af vejen og kan gå gennem den tunnel, som er der i forvejen, for at komme op på skolen, og de slipper for at krydse Lyngevej. Det er meget mere trafiksikkert, siger Dan Riise.

Desuden forventes det nye trinbræt også at tiltrække flere passagerer, fordi det kommer nærmere beboerne i Nr. Herlev.

- Man vinder, at nogle flere mennesker vil benytte toget, siger Dan Riise.

Flytningen af stationen er en del af Lokalbanens Visionsplan fra 2010, og forslaget er blevet behandlet i Region Hovedstaden, som har ansvaret for lokalbanedriften og stationerne. Regionen har valgt at prioritere forslaget, og derfor kan flytningen nu blive realiseret. Det nye trinbræt vil efter planen stå færdig næste år.

- Det er smadderheldigt, at vi er rendt ind i, at der er noget økonomi i det fra regionens side, og at de er klar til at hjælpe med det, siger Dan Riise.

Hillerød Kommune vurderer ikke, at det bliver nødvendigt at etablere stationsfaciliteter, og da regionen afholder alle udgifter på jernbanematriklen, forventer kommunen kun at skulle afsætte finansering, såfremt man finder det nødvendigt at lave yderligere tiltag såsom mere belysning eller parkeringspladser end det, regionen har planlagt.