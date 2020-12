Staten giver 520 millioner til nye cykelstier

Aftalen blev offentliggjort i weekenden, og den indeholder i alt 520 millioner kroner til nye cykelstier over hele landet. Cykelstien i Hillerød forventes at koste 12 millioner kroner, og det er en forudsætning, at Hillerød Kommune betaler halvdelen af anlægsudgifterne.

- Hvis vi vil have flere til vælge cyklen og få flere til at cykle længere, må vi sørge for, at der er sikre og gode cykelstier. Der er huller flere steder i stinettet, og det er på tide, de huller bliver lukket. Vi kommer rigtig, rigtig langt med aftalen om Grøn omstilling af vejtransport, hvor vi sikrer 520 millioner kroner til at forbedre cykelinfrastrukturen og trafiksikkerheden for cyklister, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelse fra Transport- og Boligministeriet.