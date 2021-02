Startede som selvstændig midt under corona: - Vi er en branche, der ikke kan undværes

Steffen Bach løfter et nyt vindue ind i det gabende hul i muren ved køkkenvasken i et hus på Rytterstien i Hillerød. Med to luftpuder sikrer han det i hver side, og nedenunder placerer han små klodser. Med et vaterpas sikrer han, at vindet står lodret, inden har borer for til karmskruer, som holder vinduet på plads. I venstre side støder han på et problem. Vinduet kan ikke åbnes. Noget inden i det er defekt, så han kan ikke åbne vinduet og bore hullerne der, hvor de er usynlige.