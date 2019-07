Se billedserie Stafet for Livet fik sidste år debat i Nødebo, og arrangementet var en stor succes med over 260 deltagere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stafet For Livet vil overgå sidste års succesfulde debut

Hillerød - 18. juli 2019 kl. 09:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste års succes med Stafet For Livet i Nødebo har givet arrangørerne blod på tanden til dette års udgave, der afholdes om en måned, i weekenden den 17. og 18. august.

- Det var en stor succes sidste år. Der var ingen, der kendte Stafet For Livet, men vi endte med 250 holddeltagere og 22 fightere, hvilket var over forventning. Derfor tør vi også godt håbe på 350 holddeltagere i år, for vi har allerede nu 15 hold, og sidste år havde vi 10, fortæller Betina Carlsen, der er formand for styregruppen bag Stafet for Livet Nødebo.

- Sidste år havde vi jo en meget varm sommer, men lige i vores weekend regnede det så meget i to timer, at vi måtte lukke stafetten i de to timer. Det hele sejlede, og vi var meget nervøse for banen, men den sugede det hele til sig. Vi håber på det vejr, vi har i øjeblikket - altså 20-25 grader med sol og lidt skyer, siger Betina Carlsen.

24 timer i eget tempo

Stafet for Livet afholdes i Nødebo men er for alle i Hillerød-området, der har lyst til at støtte Kræftens Bekæmpelse. Stafet for Livet er en 24 timers holdaktivitet, der gennem oplysning, aktiviteter og underholdning sætter fokus på kræft og indsamler penge til kræftsagen. Alle kan stille et hold med venner, familie, kolleger eller andre. Man bestemmer selv, hvor stort holdet skal være, om man vil løbe eller gå, og hvor mange timer den enkelte deltager er med. Det koster 100 kroner at deltage i stafetten for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18 år. Det er også muligt bare at komme forbi og gå en runde eller være med i alt det, der sker på pladsen.

Fokus på børneaktiviteter

Sidste år sendte de frivillige et overskud på knap 90.000 kroner videre til Kræftens Bekæmpelse, og i år har de frivillige arbejdet hårdt for at få endnu flere aktiviteter med på programmet.

- Vi har fokuseret mere på børneaktiviteter og også en masse for de store børn. Vi får blandt andet en laserskydebane, hoppeborg til både store og små, fem-kamp i forskellige discipliner, cykler og god underholdning fra forskellige lokale bands, fortæller Betina Carlsen.

Hillerød Musikskoles steelband deltager ligesom sidste år, og Drabantgarden går igen i år med på åbningsrunden, hvor de spiller imens. Betina Carlsen holder åbningstalen sammen med Kræftens Bekæmpelses ambassadør, Gitte Seeberg og viceborgmester Klaus Markussen (V).

Stafet for Livet starter lørdag den 17. august klokken 11 på Nødebo Stadion, Sportsvej 43, Nødebo, og slutter 24 timer senere, søndag klokken 11.

Læs mere om stafetten og om tilmelding på www.stafetforlivet.dk.