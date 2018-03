Frederiksborg Slot og omgivelserne, som ligger midt i Hillerød, bliver en del af nationalparken Kongernes Nordsjælland. Foto Lars Skov Foto: Lars Skov

Stærkere natur og flere turister med nationalparken

Hillerød - 14. marts 2018 kl. 10:14 Af Janne Mulvad

Om kort tid er nationalparken Kongernes Nordsjælland en realitet, og det vil også få betydning i Hillerød, mener borgmester Kirsten Jensen (S).

- Nationalparken får flere spor - et spor om natur, naturhistorie, kultur og kulturhistorie, men også et spor om turisme og om at få fortalt historien om Kongernes Nordsjælland. Vi skal arbejde med den kulturhistoriske fortælling, og det vil måske gøre, at her kommer flere turister, siger Kirsten Jensen og fortsætter:

- Noget af det største i Hillerød er jo vores parforcejagtsystem, og Slottet. Men vi har jo ude i skoven også spor af, hvordan man arbejdede før, nemlig kulsvierne, og det er historien om, hvordan man har brugt skoven, siger hun.

For nylig blev det vedtaget, at der i fremtiden skal være mere urørt skov i de danske statsskove. I Nordsjælland bliver det element også en del af nationalparken, omend der nok går en del år, før man begynder at lægge mærke til, at skovene bliver mere vilde.

- Flere områder af statsskovene tages ud af drift, og en stor del af skovene ved Hillerød skal få lov at være urørt skov. Det får vores borgere glæde af, og man vil opleve, at skoven nogle steder vi forandre sig. Naturindholdet i skoven skal vokse. Det ville også være kommet uden nationalparken, men nu er det en del af nationalparken, og vi kan bruge det til at fortælle om naturrigdommen i området. Det er en vigtig del af nationalparken, at naturen skal være stærkere, siger Kirsten Jensen.

Fra Hillerød vil enten Kirsten Jensen selv eller Klaus Markussen (V) blive en del af nationalparkens bestyrelse. Hvad der helt konkret skal ske vil blive op til bestyrelsen, hvis første opgave bliver at lave en nationalparkplan. Der vil også blive etableret en fond, hvor man vil kunne søge penge til projekter.

I mellemtiden opfordrer Kirsten Jensen lodsejerne til at overveje, hvad de kan bruge det til, at de ligger i en nationalpark.

- Lodsejerne i Hillerød Kommune kan også begynde at gøre sig forestillinger om, hvordan det kan gavne dem som virksomhed i nationalparken. Det kan være gårde, hvor man har lyst til at åbne en gårdbutik eller lave fødevareproduktion, som kan skille sig ud, fordi det er fremstillet i Kongernes Nordsjælland. Der bliver lavet et nationalpark­logo, og det vil man kunne bruge som virksomhed, siger hun.

Man kan også se på Hillerød Kommunes budget, at Hillerød bliver en del af nationalparken. De kommende måneder bruger kommunen 100.000 kroner på projektet, heraf går 50.000 kroner til en app om nationalparken, mens der også er 50.000 kroner som kan bruges til at fejre åbningen af nationalparken i Hillerød, og det kommer til at ske i forbindelsen med byfesten 1.-3. juni.

Senere hen, kan det ske, at Hillerød Kommune vil investere flere penge i Kongernes Nordsjælland.

- Nu skal bestyrelsen i nationalparken opstille mulighederne, og så kan der måske komme projekter, som vil være oplagte for os som kommune at investere i, siger Kirsten Jensen.