Se billedserie Kulturnatten samler normalt tusindvis på gader og stræder. Nu håber mange, at Kulturnatten kan fortsætte i en eller anden form.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Stærke kræfter vil genoplive Kulturnat

Nye tanker er velkomne, når der 1. november holdes møde for at få den fornylig nedlagte kulturnat på benene igen.

Hillerød - 30. september 2021 kl. 15:51 Af Af Niels Idskov Kontakt redaktionen

Kulturnatten er død, men kan genoplives.

Det mener i hvert fald en række af Hillerøds kulturfolk, som indkalder til et såkaldt idé- og udviklingsmøde mandag 1. november.

Blandt initiativtagerne er Carsten Larsen, der er direktør for Royal Stage, og Rikke Macholm (SF), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Hillerød Kommune.

Siden nedlukningen af Kulturnatten blev offentliggjort, har de begge mødt mange mennesker, der synes, at det er ærgerligt, at begivenheden er forsvundet fra Hillerøds årskalender.

Nye grupper vil være med Carsten Larsen fortæller, at han så sent som på et møde forleden i Hillerød Byforum hørte flere røster, der efterlyste et initiativ til at give Kulturnatten en ny chance.

Flere grupper og foreninger har ifølge Royal Stage-direktøren udtrykt ønske om at få genoplivet Kulturnatten, og nogle af dem, herimellem flere idrætsforeninger, har ikke tidligere deltaget i arrangementet.

Carsten Larsen understreger, at han og dermed Royal Stage ikke agter at tage ejerskab på opgaven, men at det er byens forenede kulturkræfter, der skal finde sammen og derpå forhåbentlig kan få etableret en styregruppe, så man kan komme i gang.

En anden slags kulturnat - Jeg har talt med så mange, at jeg synes, vi skal give det en ny chance, og derfor har vi indkaldt til brainstorming på Klaverfabrikken mandag 1. november klokken 16-18, fortæller Rikke Macholm.

"Vi har hørt, at lysten til at genoplive kulturnatten allerede bobler og spirer rundt omkring - hos byens kulturaktører, i foreninger, Hillerød Byforum, C4 og i "Den sociokulturelle Landsby" og hos flere lokalpolitikere", lyder det ind opfordringen til mødet, der kan ende med "i fællesskab genopfinde og revitalisere Kulturnatten i Hillerød.

Men hvorfor denne entusiasme nu og ikke tidligere, da Kulturnatten skulle reddes?

- Det er svært at svare på, men måske er der nogen, der ønsker en anden slags kulturnat. Måske den version af Kulturnatten, som var en succes i mange år, havde levet sig selv ud. Måske skal det ikke være en kulturnat, men kulturdage eller et tema, der skifter fra år år. Mulighederne er mange, og det er dem vi skal have frem på mødet 1. november, lyder det optimistisk fra Rikke Macholm.

Hun nævner Bornholm, der byder på en årlig kulturuge med åbne værksteder som et eksempel til inspiration.

- Jeg ved, at Kulturnatten skaber livsenergi for både dens deltagere og skaberne af den, og jeg ved, at samarbejde mellem byens kulturinstitutioner gør, at man i fællesskab kan nå langt, uddyber formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kun 29 ville deltage Det var den manglende tilslutning af aktører, kun 29 ville være med i 2021, men også hjælpere og medlemmer af styregruppen, der nedlagde Kulturnatten. Den havde tidligere over 100 aktører i sving i op til 150 events september-aftenen igennem.

I 2020 var det coronaen, der nedlagde Kulturnatten, og med den manglende 2021-opbakning, sagde Lise Bendix og Co., som i mange år havde været bærende kræfter bag arrangementet, altså stop.