Byrådet vedtog i maj at arbejde videre med en udvidelse af Hillerød stadion til mellem 30 og 40 millioner kroner. Men nu er de planer sat på pause. Foto: Allan Nørregaard

Stadiondrøm sendt til hjørne

Hillerød - 21. december 2019 kl. 04:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) og formanden for Idræts- og Sundhedsudvalget, Hanne Kirkegaard (V), lægger planerne om en stor udvidelse af Hillerød Stadion på Selskovvej til mellem 30 og 40 millioner kroner på is.

Det sker, efter at selskabet Propreco og FC Nordsjælland er gået sammen om et udviklingsprojekt, der indholder et nyt stadion i superligastørrelsen i bydelen Favrholm i Hillerød.

- Der er ikke nogen grund til at lave et stadion til 40 millioner kroner på nuværende tidspunkt, men der er bestemt grund til, at vi arbejder på at få nogle forhold på Selskovvej, der er mere optimale, de næste fem år, siger Hanne Kirkegaard.

John Franzen, formand for Hillerød Fodbold, håber, at politikerne vil se på bedre forhold for blandt andet tilskuerne på Hillerød Stadion.

- Der kommer til at gå fire-fem år, før der sker noget, og jeg kan godt være bekymret for, at man glemmer den mellemliggende periode, fordi man er optaget af, at FC Nordsjælland-cirkusset kommer til byen, hvilket er fantastisk. Jeg hæfter mig ved, at politikerne siger, at de stadig bakker op om Hillerød Fodbold, og jeg holder lidt fast i vores oprindelige aftale, så vi skal udbygge faciliteterne. Vi skal ikke bare lægge os på skjoldet, for så er vi hægtet af for alvor.