Stadig tvivl om julekalender og skøjtebane lukker

Skøjtebanen, der drives af Hillerød Events, åbnede den 27. november for første gang, og siden har der hver dag været godt med besøgende, der har taget en tur over isen.

- Vi er ved at finde ud af, hvad der er op og ned. Det er lidt svært at finde ud af, så vi har sat alle i gang med at finde ud af, om skøjtebanen er omfattet af nedlukningen. En ting er, hvad vi kan rent myndighedsmæssigt, men vi skal også moralsk kunne forsvare det. Hvis alle unge bliver sendt hjem fra skole og uddannelse, så hænger det ikke rigtigt sammen, hvis vi siger, at de må komme og løbe på skøjter, siger formand for Hillerød Events, Carsten Larsen.