Det var i december 2019, at planerne om et nyt stort boligkvarter bygget op omkring et stadion første gang blev præsenteret for offentligheden. Nu har udviklingsselskabet bag planerne bedt om en udskydelse.

Stadig lang vej for nyt stadionområde

Det nye stadion og det omkringliggende boligkvarter i Favrholm er et omfattende projekt, der kræver kompleks planlægning og nu er udsat i mindst tre måneder. Men der er en plan, som også omhandler en afgørende

Hillerød - 15. juli 2021 kl. 06:01 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Forleden godkendte byrådet i Hillerød Kommune uden videre en udskydelse af det nye stadionkvarter i den nye bydel Favrholm.

Kvarteret, der både indebærer et nyt fodboldstadion og omkringliggende boligkvarterer, er et stort og ambitiøst et af slagsen. Bydelen Favrholm kommer også til at byde på en ny togstation, hvorfra der både skal køre S-tog og lokaltog, og arbejdet med placering, infrastruktur, støjafskærmning og meget andet i det nye stadionkvarter gør, at udvikler anmodede om en forlængelse af projektets tidsplan på tre-seks måneder, som altså blev godkendt.

"Det er et meget stort område, som der skal sættes den rette tid af til," siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Stadion er en gave Hun tvivler dog ikke på den værdi, det færdige stadionkvarter og Favrholm kommer til at give Hillerød:

"Stadionet er med til at fortælle, hvilken slags bydel området er. Der er udgangspunkt i bevægelse og steder, hvor man kan spille fodbold og dyrke motion. Det er et område, der sikrer fællesskab, og det er en gave, at et område er født med et stort stadion".

I stadionkvarteret er der planer om at opføre 250.000 etagemeter boliger med parcelhuse, rækkehuse og etageboliger på det 95 hektar store område, hvor omkring 5.000 mennesker kan bo i 2.500 nye boliger omkring stadion- og idrætsanlæg, der skal bruges af fodboldklubben FC Nordsjælland, som vil rykke deres fodboldakademi fra Farum til Hillerød og etablere fodboldbaner, fitness og sportsklinik på stedet.

Omtalt datacenter Imidlertid har det med jævne mellemrum været oppe, at noget af kvarteret var planlagt til at udlægge datacentre. Det har byrådet i kommunen i fællesskab besluttet, at man er imod, men man mangler stadig at overbevise staten om, at der udelukkende skal være stadion og boligkvarterer og ikke datacentre.

Det vil kræve, at man i byrådet får vedtaget en masterplan, som man kan tage videre med for at få en statslig tilladelse.

"Det skal behandles i slutningen af 21, og i begyndelsen af 2022 går et nyt byråd videre med spørgsmålet om den statslige planlægning," siger Kirsten Jensen.

Selvom stadionkvarteret altså kan give nyt liv, er der lange udsigter til, at bare den nødvendige planlægning og de nødvendige tilladelser er på plads, før første spadestik kan tages.

Masterplanen skulle have været forelagt for byrådet i juni, for derefter at blive sendt i høring, men nu kommer byrådet tidligst til at behandle planen til oktober.

FC Nordsjælland har tilkendegivet, at en mindre tidsforlængelse ikke har betydning for deres tilsagn i aftalen.

