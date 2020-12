Kommunen har haft et konstruktivt møde med erhvervsministeren om at ændre fingerplanern, så der kan bygges stadion og boliger i nyt kvarter syd for Overdrevsvejen. Planerne blev præsenteret første gang i december 2019 af idrætsudvalgsformand Hanne Kirkegaard og borgmester Kirsten Jensen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Stadig ingen afklaring på benspænd for nyt stadion

Stadionprojekt kræver fingerplanændring, som endnu ikke er på plads - men borgmesteren er optimistisk

Hillerød - 30. december 2020 kl. 05:33 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hvis planerne om et boligkvarter, som er bygget op omkring et stadion syd for Overdrevsvejen, skal blive til virkelighed, er der stadig et benspænd, som ikke er løst.

Planerne kræver nemlig ændringer i Fingerplanen, da projektet ikke overholder kravene, som de er i dag.

Fingerplanen er ikke ændret endnu, oplyser borgmester Kirsten Jensen (S).

"Det er et større arbejde. Men vi har haft et meget konstruktivt møde med erhvervsminister Simon Kollerup tidligere på efteråret, og nu arbejder vores forvaltning sammen med Erhvervsministeriets departement og Erhvervsstyrelsen om de næste skridt i processen frem mod at kunne tilvejebringe et såkaldt landsplandirektiv," siger hun.

Nej til datacenter Arealet er i dag udlagt til særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv som f.eks. datacentre, men Hillerød Byråd er ikke interesseret i at bruge grunden til det. I stedet har byrådet her i december godkendt visionen for det nye kvarter, som selskabet 'Stadionkvarter Favrholm Aps' skal føre ud i livet sammen med FC Nordsjælland. FCN ønsker at skabe en helt ny fodboldpark i Favrholm med træningsfaciliteter, sportsklinik med mere - og altså et stadion, hvis størrelse endnu ikke ligger klar.

"Hillerød Kommune ser fantastiske muligheder i et samarbejde med en visionær klub som FC Nordsjælland. Det handler om både erhvervsvækst, dannelse og uddannelse og om udviklingen af et unikt idrætsmiljø," har borgmesteren skrevet i et brev til Simon Kollerup i efteråret. Arealet ligger desuden for langt - 1.200 meter - fra den kommende Favrholm S-togsstation, og kommunen undersøger derfor, om lokalbanen kan etablere et stop ved den kommende bydel.

Fortrøstningsfuld Kirsten Jensen tror på, at planerne om et stadionkvarter bliver mulige at gennemføre.

"Jeg er optimistisk og fortrøstningsfuld i forhold til, at projektet kan realiseres," siger hun.

