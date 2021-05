Sagen om Frederiks Torv 8 er nu tilbage i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget efter en længere proces om lokalplansforslaget. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Stadig ingen afklaring om Frederiks Torv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stadig ingen afklaring om Frederiks Torv

Hillerød - 31. maj 2021 kl. 06:29 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Politikerne er fortsat uenige om, hvad der skal ske med Frederiks Torv 8.

Læs også: Flertal siger ja til at rive gammelt baghus ned

Økonomiudvalget skulle på sit seneste møde tage stilling til, om en ny lokalplan for området skulle sættes i gang, men sagen er nu sendt tilbage til Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, efter et spinkelt flertal på 5-4 stemte for et nyt forslag fremsat af De Radikale.

Hele sagen drejer sig efterhånden om baghuset Frederiks Torv 8, der tidligere har huset cafeen B-Hageriet. Frederiksborg Gruppen ønsker at rive baghuset ned og bygge boliger i op til fire etager med erhverv som café og butik i stueetagen. Socialdemokratiet og SF har hele tiden været imod at rive baghuset ned, da partierne ønsker at bevare kulturhistorien og miljøet i baggården. De to partier er tidligere blevet stemt ned i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget af et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti.

Ikke flertal for at bevare På økonomiudvalgsmødet fremsatte Socialdemokratiet igen et forslag om at bevare baghuset og opfordre Frederiksborg Gruppen til at indsende et projekt, hvor baghuset indgår. Det forslag stemte kun SF og Socialdemokratiet for, mens De Radikale og Venstre stemte imod. Nye Borgerlige, der er imod nye boligblokke i centrum, undlod at stemme.

De Radikale stillede herefter forslag om, at der arbejdes videre med projektet, »så det mere nænsomt tager historien til sig og arbejder videre i den kontekst, som er kendt det pågældende sted, som Slotsarkaderne er et godt eksempel på«.

Sadeltag og kantzone Det skal ifølge partiet blandt andet ske ved, at den nye bygning får saddeltag, som kendetegner området, og vinduer som afspejler historien. Der lægges vægt på, at det er et byggeri, som aktiverer og skaber mere byliv, og således understøtter den eksisterende lokalplans vision om en mere aktiv passage mellem Frederiks Torv og Slotsgade, og hvor den nuværende belægning genanvendes til at skabe et gårdrum med miljø. Der skal desuden laves en kantzone mod selve Frederiks Torv, som giver mulighed for et areal til udeservering ved bygningens sydvestvendte facade.

- For os er det utroligt centralt at bevare en stemningsfuld bymidte, siger Christina Thorholm (R).

- Vi kan se på debatten for og imod den seneste tid, at det er noget, der optager folk meget. Vi stemte til at begynde med for, at baghuset må rives ned, fordi bygningen har den bevaringsværdi, den har (værdien fem på en skala fra 1 til 9, red.) Men det er værdifuldt, at tagene ligner den gamle bydel, og at der er et gårdmiljø, som bygherren også har lagt op til i sit projekt. Når der er etableret kantzone, betyder det meget for det miljø, der skabes i byen, og at vi bevarer belægningen taler også til det historiske og hyggelige miljø, siger Christina Thorholm.

Forslaget blev stemt igennem af et smalt flertal med Radikale og Venstre, mens SF, Nye Borgerlige og Socialdemokratiet stemte imod. Dermed var der flertal på 5-4 for De Radikales forslag, og sagen bliver nu sendt tilbage til Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

relaterede artikler

Gammelt baghus har middel bevaringsværdi 18. marts 2021 kl. 04:09

S og SF vil bevare historiske gårdmiljøer 13. februar 2021 kl. 10:26

Omstridt bygning skal undersøges - er måske bevaringsværdig 05. februar 2021 kl. 06:34