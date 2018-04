Se billedserie Flere end 10 stadeholdere er nu på plads til at genskabe torvemarkedet i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Stadeholdere melder klar til nyt torvemarked

Hillerød - 04. april 2018 kl. 05:53 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enten den 12. maj eller den 26. maj kommer der atter torvemarked i Hillerød. Det er planen, at det skal være en fast lørdagsbegivenhed på Torvet. Torvegruppen under Hillerød Byforum har fået frivillige og flere end 10 stadeholdere på plads til at genskabe et torvemarked med inspiration fra i gamle dage på Torvet i Hillerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

At der er to datoer i spil skyldes, at et veteranbilsarrangement også er i spil til den 12. maj. Hvis det bliver til noget der, bliver første torvemarked 26. maj.

Som tidligere beskrevet her i avisen har Torvegruppen siden sidste sommer arbejdet med en model for, hvordan man kan genskabe livet på Torvet og gøre det til et samlingspunkt for byen. Inspirationen kommer blandt andet fra starten af forrige århundrede, hvor det ikke var ualmindeligt, at hele Torvet, og også Slotsgade, var tæt pakket med hestevogne, hvorfra man solgte forskellige madvarer.

Der er løbende kommet flere stadeholdere til efterhånden som torvemarkedsprojektet er blevet kendt, så man nu er oppe på flere end 10.

- Alle stadeholderne har erfaring. De optræder ikke kun i Hillerød men også andre steder. De forsøger at trække andre i Gilleleje og andre steder til Hillerød, siger Torvegruppens formand, Leo Knudsen.

Indtil videre vil der blandt andet blive solgt blomster, honning, grønt, antikviteter og vin, men man forsøger at gøre udbuddet større.

- Dem, der har forstand på det, siger, at der skal være fødevarer som ost, fisk, kød og måske brød, samt grøntsager og blomster, siger Leo Knudsen.

Til at starte med har man søgt Hillerød Kommunes eventpulje om støtte, men senere kan stadeafgift komme på tale.

Mandag den 9. april afholder den kommende forening for torvemarkedet stiftende generalforsamling klokken 19.00 i FrederiksborgCentret. Her skal der godkendes vedtægter, som Torvegruppen allerede har udarbejdet, der skal vælges en bestyrelse og der skal tages stilling til medlemskontingent.