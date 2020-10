'Spritterne', der er voksne spejdere fra De Gule Spejdere, deler gratis håndsprit ud i gaderne. Foto: Michael Ørntoft

'Sprittere' delte håndsprit ud i gaderne

De såkaldte 'sprittere' skal være med til at gøre indkøbsturen i Hillerød til en tryg oplevelse

Hillerød - 06. oktober 2020 kl. 17:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Årets første Late Night-arrangement med åbne butikker hele aftenen, der efter planen skulle have været afholdt i fredags, blev som bekendt aflyst på grund af corona-situationen.

Til gengæld inviterede handlen til en Shop Lokalt-dag med fokus på, at vi skal huske at bruge de lokale butikker, hvis vi også vil have dem i fremtiden.

"Det gik rigtig godt. Vi var lidt nervøse for vejret, men det holdt jo heldigvis tørt hele dagen. Der var en rigtig god stemning i byen, og både Drabantgaarden og Styltepatruljen var med til at sprede hygge i gaderne," fortæller Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum.

'Sprittere' i gaderne Og så kunne man møde de såkaldte 'sprittere' for første gang. Det er voksne spejdere fra De Gule Spejdere, der går rundt i gaderne og i SlotsArkaderne og deler håndsprit ud og sørger for, at folk holder afstand.

"Folk tog rigtig godt imod 'spritterne', der er en del af vores tryghedskampagne, og jeg tror, at de er med til at skabe en tryg fornemmelse," siger citykoordinatoren.

'Spritterne', der altså er voksne spejdere fra De Gule Spejdere, gik også rundt i byen i lørdags, og man kan møde dem igen de næste to weekender og igen fra fredag den 20. november og frem til juleaften.

"Vi ville selvfølgelig helst have afholdt et Late Night-arrangement med gode tilbud og masser af liv og underholdning i gaderne, men når det nu ikke kan lade sig gøre på grund af corona, så synes jeg, at Shop Lokalt-arrangementet var et rigtig godt alternativ. Der var mange mennesker i byen, men de var gode til at holde afstand, og jeg så også mange, der ventede udenfor, så der ikke kom for mange mennesker inde i butikkerne på samme tid," tilføjer Mette Kragh Faurholdt.

Juletræstænding i fare Der er i øvrigt noget, der tyder på, at den store juletræsfest på Torvet bliver aflyst i år.

Der er lidt under to måneder til juletræet på Torvet skal tændes, og det er en begivenhed, der plejer at samle op mod 5.000 mennesker. Men med de nuværende corona-restriktioner er der ikke mulighed for at gennemføre arrangementet, fortæller Mette Kragh Faurholdt.

"Lige nu er der jo ikke noget, der tyder på, at vi kan samles så mange mennesker på Torvet. Det er noget, vi skal drøfte på vores næste møde i aktivitetsgruppen i Hillerød ByForum efter efterårsferien," fortæller citykoordinatoren.

