Spritbilist skal 80 dage i fængsel: To uheld på halvanden måned

32-årig mand erkendte, at han havde kørt spritkørsel to gange, blandt andet i Gørløse, hvor varebilen trillede rundt på taget

Hillerød - 02. februar 2021 kl. 05:38 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

To gange inden for halvanden måned blev en i dag 32-årig mand snuppet for spritkørsel i Skævingeområdet i sommeren 2019. Det har han nu fået 80 dages fængselsstraf for i Retten i Hillerød.

Påkørte bil Manden kørte den 30. juni 2019 omkring klokken 19.40 spritkørsel i en varebil på Smedevej i Strø, hvor han påkørte en bil, som holdt parkeret i højre side af vejen, og som der skete skader på. Manden var desuden frakendt sit kørekort på det tidspunkt, står der i dombogen.

Varebil rullede rundt Senere, den 8. august 2019 omkring klokken 21, havde manden igen sat sig bag rattet i en varebil, selvom han drukket for meget alkohol. Da kørte han på Lystrupvej i Gørløse, hvor han mistede herredømmet over bilen i en kurve, så bilen skred ud og rullede rundt på taget. Heller ikke her havde manden noget kørekort.

Med i bilen var en 26-årig mand, og de forsøgte dengang ifølge politiet begge at stikke af, da betjentene kom til stedet.

Sagen var for retten i starten af januar, hvor manden uden forbehold erkendte sig skyldig, står der i dombogen.

Manden fik ved begge ulykker taget en blodprøve. Den 30. juni lå hans promille på 1,30, altså langt over den tilladte på 0,5 promille, og den 13. august var hans promille endnu højere, nemlig 1,81, viser analyserne af blodet ifølge dombogen.

Manden er tidligere flere gange dømt for lignende lovovertrædelser, senest i januar 2018 hvor han blev idømt 20 dages fængsel for spritkørsel.

"Kan styre det" Manden forklarede i retten ifølge dombogen, at han nu har et "fint forhold til alkohol, og at han "kan styre det". Han havde ikke kørt bil siden sidste hændelse i august 2019, da det var en lærestreg for ham, forklarede manden, som håbede at kunne afsone med en fodlænke.

Risiko for personskade Retten lagde vægt på, at det var fjerde gang, manden blev dømt for spritkørsel, og at de to sidste gange lå tæt på hinanden tidsmæssigt. Desuden var begge spritulykker forbundet med "ikke ubetydelige tingskade" og forbundet med personskade, både for manden selv og hans medpassager, står der i dombogen.

Manden fik udover dommen på 80 dages ubetinget fængsel frakendt retten til at køre bil i 10 år.

