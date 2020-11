Mandlig spritbilist skal i fængsel i to måneder for spritkørsel, og fordi han blev væk fra alkoholismebehandlingen. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Axel Bueckert - stock.adobe.com

Spritbilist blev væk fra behandling: Så faldt hammeren

Mand, som blev idømt behandling mod alkoholisme, mødte ikke op og skal derfor i fængsel

Hillerød - 02. november 2020 kl. 05:56 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En 41-årig mand, som i 2019 blev dømt til behandling for alkoholisme i forbindelse med en spritbilistsag, udeblev fra behandlingen.

Læs også: Uenighed mellem to kolleger endte i kvælertag og trusler

Derfor skal manden nu to måneder i fængsel, viser domafskriftet fra sagen, som forleden var for Retten i Hillerød.

Den 41-årig mand blev i 2019 idømt fængsel i to år for blandt andet spritkørsel, men straffen blev gjort betinget, hvis ellers manden gik i behandling for alkoholisme. Manden skulle derfor møde op til behandling i Hillerød Alkoholbehandling.

Blev væk Manden mødte op to gange om ugen til behandlingen med antabus i Hillerød og til en ugentlig samtale fra januar 2020. Men i marts begyndte manden at udeblive. Kriminalforsorgen forsøgte at få fat på ham, og han vendte senere tilbage med en besked om, at han havde været syg og derfor ikke var kommet.

Men manden fortsatte med ikke at dukke op, trods adskillige henvendelser både med telefonopkald, sms'er, digital post og gennem mandens datter. Senere på måneden forklarede han, at det var på grund af Covid-19-smitterisikoen, at han ikke var dukket op, og senere lød forklaringen, at han var i Jylland.

Da april og maj måneder var gået, var manden fortsat ikke mødt op til sin alkoholbehandling, og retten mente derfor, at manden nu skal fuldbyrde straffen på to måneders fængsel.

