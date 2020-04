Sprit, afstand og rødhvide bånd: Privatskole var hurtigst til at åbne

Se billedserie Der bliver sprittet og taget forholdsregler på Sigerslevøster Privatskole, der som den eneste skole i Hillerød Kommune åbnede onsdag. Foto: Allan Nørregaard

Sigerslevøster Privatskole bød som den første skole i Hillerød onsdag elever velkommen tilbage efter coronalukning. Flere privatskoler åbner torsdag

Hillerød - 15. april 2020

Det var nærmest som den allerførste skoledag, da de yngste elever på Sigerslevøster Privatskole onsdag vendte tilbage i skole.

Skoleleder Kurt Nymann forklarer, at forældre og børn stod sammen på parkeringspladsen med afstand familierne imellem og ventede spændt på, at netop deres navn blev råbt op. Eleverne blev en af gangen guidet til det, der den kommende tid skal være deres anderledes klasseværelse - for mange et andet sted, end før coronaens indtog.

Fordi meget er nyt og alt skal foregå med en vis afstand, så var det i første omgang kun skolens elever i 0. og 1. klasse, der kunne komme af sted.

Torsdag møder 2. og 3. klasse op og fredag har skolen åbent for også 4. og 5. klasse og dermed alle de elever, der nu en gang må komme i skole.

Godt men omstændigt Kurt Nymann giver onsdag eftermiddag gerne en status på første skoledag efter corona. Han er glad for, hvad han oplevede.

- Det er forløbet rigtig godt. Børnene var rigtig glade for at skulle i skole igen, og de er meget lydhøre og ved godt, at det her ikke bare er for sjov, siger han.

Med 'det her' henviser skolelederen til coronavirusset og de utallige foranstaltninger Sigerslevøster Privatskole har taget for at forhindre smitte, og som andre skoler også er igang med.

Lokalerne er indrettet, så der er to meter mellem bordene, og børnene har i grupper fået tildelt et toilet, som, de er instrueret i, er det eneste, de må bruge, også når de skal vaske hænder før og efter hver time.

Pedellen spritter toiletter og dørhåndtag af to gange i løbet af den fem timer lange skoledag, og udenfor er også frikvartererne blevet omfattet af særregler.

- Vi har delt op med rødt og hvidt bånd, så der er forskellige områder, man kan lege i. Eleverne er sammen med dem, som de også er inde i klassen med, så det er de samme 10 børn, der er sammen hele dagen, forklarer Kurt Nymann.

Han mener, onsdagen i det hele taget er gået over forventning, selvom det er omstændigt med de mange coronabetingede tiltag.

Koster nogle penge Fordi hver klasse er delt op i to, så har Sigerslevøster Privatskole også alle mand af huse og vikarer oveni, så der er en lærer hos alle elever.

Når alle seks klasser fredag møder ind, så forventer skolelederen, at det vil kræve fem vikarer, og hvis mange børn vil i sfo efterfølgende, så skal det også foregå i klasserne, så for mange ikke er samlet.

Det vil også kræve ekstra vikarer, og Kurt Nymann håber derfor på, at staten vil hjælpe skolen med støtte til de merudgifter, det kræver at drive skole efter coronaretningslinierne.

Flere skoler åbner torsdag Flere andre privatskoler i Hillerød Kommune er også hurtigere klar til at tage imod elever end de kommunale folkeskoler.

Både Hillerød Lilleskole, Marie Mørks Skole og Johannesskolen slår torsdag dørene op for eleverne.

På Johannesskolen har de brugt onsdagen på at justere bordenes højde ned, så udskolingselevernes klasseværelser kan bruges til at huse de mindre børn.

Skoleleder Thomas Pedersen betegner skolen som ret privilegeret.

Der er håndsprit, vand og sæbe i store mængder, de nåede at købe lige inden, de lukkede ned, og skolen har store udearealer, så meget undervisning kan foregå udendørs.

Også her bliver toiletter mærket af til grupper af elever, og elever i b-klasserne har et skoleskema, der er tyve minutter forsinket i forhold til a-klasserne, så mødetid og frikvarterer er forskudt og foregår med færre børn af gangen.

Johannes Pedersen forudser, at de største udfordringer rammer lærerstanden, når de ikke længere må røre og have direkte kontakt med eleverne.

- Det at lægge en hånd på skulderen af eleven og hilse på dem, det er hårdt at undvære. Det ligger i dna'et som lærer, at man er en relationsperson. Det skal være trygt, og de skal føle sig velkomne samtidig med, vi fortæller dem, at de skal holde afstand, siger skolelederen på Johannesskolen.

Folkeskolerne i Hillerød åbner på mandag. Det samme gør Hillerød Privatskole.