Spørgelyst om motorveje, SV-regering og nyt hospital

Hillerød - 27. maj 2019 kl. 19:36 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var mandag eftermiddag i Hillerød, hvor Frederiksborg Amts Avis havde arrangeret valgmøde. Her var der også tid til spørgsmål fra salen.

Ole Petersen, Hillerød, mente, at vælgerne er blevet lovet guld og grønne fra alle sider, Er der penge og folk til det hele. Hvor skal pengene komme fra?

- Pengene skal komme fra jer. Nogle har lyst til at dykke ned i jeres lommer. Det er jeg imod. Vores udgangspunkt er et skattestop og vi skal føre vækstpolitik og åbenhed for udenlandske arbejdskraft. Råderummet er ikke penge der er stablet op i kælderen. Man må forstå, at det er et skabt råderum og man kan fjerne det igen. En af grundene til at vi har et råderum er, at antallet asylansøgere er banket helt i bud. Råderummet er skabt af politiske beslutninger. Vi siger, at vi vil have et skattestop, og at udgifterne kun stiger, hvad befolkningstilvæksten tilskriver, sagde statsministeren, der mente at regeringen havde styr på sine løfter om finansiering af blandt andet Hillerød- og Frederikssundsmotorvejene.

En tilhører ville høre, om en kommende udligningsreform vil tage hensyn til kommuner, som har vækst, og som måske skal have andre rammer end øvrige kommuner.

- Udligningsreformer er ikke andet end knaster og ballede. Man bliver uvenner med 98 borgmestre. Nogle skal aflevere penge og andre skal have. De første mener, de skal aflevere for meget og de sidste at de får for lidt. Det er en stensikker øretæve, og det vil jeg vente med. For mig handler det om, at hvis ikke vi har en rimelig udligning mellem kommunerne så eroderer det kommunale selvstyre med tide, fordi så vil der komme krav om samme serviceniveau, fordi alle har forventninger om en ordentlig service. Får de ikke den, er det et argument mod kommunalt selvstyre, svarede Lars Løkke Rasmussen.

Thor Bang ville høre, hvor ansvarlighed var henne i forhold til alle fadæserne i Skat.

- Ansvarligheden viser sig ved, at vi er ved at bygge skat op igen. Skat er det område min regering har kastet flest ekstra penge efter. 13 mia kroner mod 6 mia til mere sundhed. Dt har bare været nødvendigt, fordi Skat var i en situation, hvor tingene ikke fungerede. Der er brug for kontinuitet også når det gælder at vi har samme skatteminister på posten, hvor der før har været mange udskiftninger. Vi har sat penge af, vi har snuden i sporte. Inddrivelsessystemet er der ved at være styr på, og det arbejdes benhårdt på at skrabe de penge ind fra udlandet, som er trukket ud som krav om refusion af udbytteskat.

Steen Moestrup fra Landsforeningen af Psykiatribrugere ville høre, om regeringen ville sætte den psykiatriske patient i centrum og måske skabe et psykiatri-ministerium.

- Der er ingen tvivl om at psykiatrien har stået i skyggen af det somatiske område. Vi har investeret massivt i områder som kræft, knogler, hofter og hjerter. Men de er ved at komme et andet fokus på psykiatrien - ikke mindst takket være Poul Nyrup Rasmussen, der har sat sig i spidsen for en indsats, der fik nogen at tabuerne omkring psykisk sygdom til at gå væk, sagde statsministeren, der bebrejdede regionerne, at de kun har hævet psykiatrien det som regeringen har krævet, men ikke er gået længere.

- Men der er gode eksempler som Psykiatriske hus i Silkeborg, som er drevet halvt kommunalt og halvt af regionen. Her kommer man udover problemerne med svingdørspatienter og hvem skal nu samle dem op efter indlæggelser. Vi skal være meget bedre til at bygge bro mellem kommuner og sygehuset. Vi er nødt til at investere i området men hovedsvaret er bedre samarbejde og at vi løfter det bedste op og sætter det som standard.

En lytter bragte klimaet på banen og så hellere investeringer i energiforskning end penge til nye kampfly og motorveje.

Her lød svaret, at der er sat gang i en ambitiøs energiplan, at regeringen har foreslået stop for salg af nye diesel- og benzinbiler fra 2030 og en ambitiøs jordfordeling til landbruget - og at ambitionen er, at Danmark skal investere én pct af bnp i forskning årligt.

- Men klimadagsordenen skal bredes ud. Klima handler om alting For eksempel er den bedste klimainvestering at sørge for uddannelse af piger. I u-lande får u-uddannede kvinder i snit fem børn, uddannede får i snit to. Det vil have en kæmpe klimaeffekt, sagde statsmisteren.

Trine Petersen ville vide, hvordan Lars Løkke Rasmussen forsvarer besparelserne på uddannelsessystemet de seneste år.

- Vi har fra 16-19 haft et to procent omprioriteringsbidrag, fordi det var det eneste rigtig at gøre, hvis ikke vi ville have os et kæmpe underskud på statens finanser. Det er en grønthøster, men nogle af pengene er gået tilbage til nye initiativer - også på uddannelse. Men to procent besparelser er lettere i starten, hvor du kan plukke lavthængende frugter. Du kan ikke fortsætte med dem år efter år. Derfor er de heller ikke på programmet fremover, svarede statsministeren.

Jørgen Simonsen, formand for Dansk Byggeri i Nordsjælland mente, der var alt for stort fokus på flygtninge, i forhold til de få, der kommer til landet aktuelt.

- Jeg har en datter i Zimbabwe, der ikke kan få sin mand til Danmark. Mit spørgsmål er: Hvordan får vi dem, vi kan bruge, til Danmark. Vi har brug for arbejdskraft. Rejser de hjem, går landet helt i stå, sagde han.

- Jeg kan sagtens se forskel på en flygtning fra Somalia, der rejser hertil for et få et bedre liv og så en dygtig ingeniør. Men vi er nødt til at føre en håndfast politik. Det dur ikke, an kan komme hertil, og vi så ikke kan sende dig hjem efter et afslag. Der er meget taktik i det her spørgsmål. S har så travlt med at positionere sig, så der ikke kan komme et stykke papir ind mellem dem og DF. Vi skal være åbne for den arbejdskraft, vi har brug for. Jeg mener vi skal have forskellige beløbsgrænser fra forskellige lande, alt andet lige et det nok nemmere for en amerikaner end en somalier at finde fodfæste her, selvom du godt kan finde eksempler på det modsatte. Men vi har forkatende rgeler. Det irriterer mig, når Danfoss har lavet et it-udviklingscenter i Flensborg i stedet for på Als, fordi det er for bøvlet at have centeret i Danmark, da vores regler er for firkantede. Vi skal være åbne for dem, der vil, og lukket for dem, der ikke kan eller vil, sagde Lars Løkke Rasmussen.