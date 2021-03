Spiste sushi uden at betale

Søndag klokken 15.22 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at to unge mænd var blevet tilbageholdt i Bilka i SlotsArkaderne. De havde taget sushi og tilbehør og sat sig ind i et prøverum for at spise maden. Herefter havde de forladt butikken uden at betale. En patrulje kørte til butikken, hvor de to mænd, en 22-årig fra Hundested og en 25-årig fra København, blev sigtet for butikstyveri.