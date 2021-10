Se billedserie Alle mand var på dæk, da der onsdag aften var konkurrence mellem to restauranter hos Teddy i Hillerød.

Send til din ven. X Artiklen: Spiseguiden fandt Sjællands bedste restaurant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Spiseguiden fandt Sjællands bedste restaurant

Frederiksborg Amts Avis var med på sidelinjen, da Den Danske Spiseguide kom til Hillerød, hvor finalen om prisen som Sjællands bedste restaurant blev gennemført på Teddy onsdag aften.

Hillerød - 07. oktober 2021 kl. 18:49 Af Janne Mulvad Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Der er få minutter til klokken er 18, onsdag aften i denne uge. Hos Restaurant Teddy i Frederiksgade er gæsterne ved at sætte sig til bordet. Forude venter otte retter og ligeså mange vine, for denne aften er der finale i konkurrence om at blive Sjællands bedste restaurant. Kampen står mellem Teddy og Restaurant ND122 fra Møn, og Teddy har fået lov at lægge køkken og restaurant til finalen.

Inden start er Martin Bjørn, der ejer Teddy, allerede en stolt kok.

- Det er en kæmpe cadeau bare at blive spurgt, om man vil deltage, siger han i en kort pause, inden den første vin hældes i glassene. I baglokalet er sat to store borde op, et til holdet fra Møn, og et til hjemmebaneholdet fra Teddy. Her er god plads til at anrette de mange serveringer.

Omkring 40 gæster har købt billet til finalen, nu sidder de klar ved bordene og småsnakker, mens stemningen er afventede og intens hos personalet. Den sidste dommer mangler stadig.

- Man bliver jo grebet af det her. Man bliver ikke kok for at skrælle kartofler hele dagen. Det er de aftener, hvor man giver den gas, man lever for, siger Martin Bjørn, som må vente til den sidste dommer er på plads, før han kan sige "kør" til personalet.

I dag har han seks medarbejdere med, sine forældre i opvasken, og fra ND122 deltager fire medarbejdere. Så det er godt fyldt op i køkkenet.

Ved dommerbordet har Bent Christensen, redaktør af Den Danske Spiseguide, gjort sig klar med kuglepen og notesblok.

- Vi skal finde de bedste på Sjælland, inden for "Value for money". Efter hver ret finder vi ud af, hvem vi mener, der har klaret opgaven bedst. Hver dommer fordeler sine point, og til sidst udråbes vinderen. siger Bent Christensen.

Den Danske Spiseguide står bag dagens finale. Guiden er en guide til danske restauranter, som er udkommet hvert år siden 1978. Og så kårer redaktionen bag Den Danske Spiseguide hvert år "Årets Restaurant". Det er typisk en eksklusiv gourmetrestaurant, der ender med at få prisen. Sidste år vandt Alchemist 2.0. De nominerede i år er blandt andre Marchal på d'Angleterre, The Samuel i Hellerup, og Frederikshøj i Aarhus.

- Spiseguiden handler om, hvor man kan gå hen og spise rigtig god mad. Men der er en underskov af restauranter, som ikke altid er i søgelyset, siger Bent Christensen, som derfor også kårer restauranter i Nordjylland, på Fyn, Sjælland og så videre.

Kæmpe cadeau Normalt vil Den Danske Spiseguide gennemføre noget, der minder om en pokalturnering, hvor en lang række udvalgte restauranter i mellemklassen dyster mod hinanden, indtil der kun er to tilbage, og der så er finale.

Men i år er man gået direkte til finalen, og redaktionen bag guiden har besluttet, at finalisterne på Sjælland skal være Teddy og ND122.

- Vi kender de to, der står bag restauranterne, og vi ved, at de kan. Men vi ved ikke, hvor meget de kan, siger Bent Christensen.

- Det er en kæmpe cadeau, at vi bliver spurgt, siger Martin Bjørn, og så er det nu. Konkurrencen begynder, ND122 skal have sin appetizer ud på bordene. "Artiskok, Løg & Blomster" hedder retten, som serveres på unik, mønsk keramik, som holdet fra Klintholm Havn har medbragt til finalen sammen med et utal af plastæsker med krydderurter, blomster og ingredienser til de fire retter.

- Skal vi gå til dommerbordet først, siger Martin Bjørn, og så går alle i gang med at få de mange tallerkener ud på bordene.

Og mens gæsterne spiser syltede løg og blomster og drikker Riesling til, går Teddys hold i gang med at anrette deres appetizer, som er tomater på tre måder.

- Skal vi lige lave en optælling? Hvor mange gæster er der, spørger Martin Bjørn, efter tomaterne er serveret, og efter lidt hovedregning når han frem til 39 kuverter.

Åbnede under corona Både ND122 og Teddy er nystartede spisesteder og åbnede i 2020, hvor de to kokke trodsede corona og dystre fremtidsudsigter, og slog dørene op til hver sit nye og anderledes spisested. Martin Bjørn åbnede "Teddy" i sin fødeby Hillerød, hvor hans koncept med social dining er blevet en lokal succes. Næste uge kan han fejre ét års jubilæum.

- Vi er blevet blæst bagover. Det har simpelthen været så intenst, og det er vi glade for, siger han om det første år, hvor restauranten samlet har haft åbent et sted mellem 5 og 6 måneder på grund af den lange coronanedlukning.

På Møn åbnede Jesper Dams Hansen i juli 2020 "ND122" i sin fødeby, Klintholm Havn, og her har han udsolgt alle de aftener, der er åben.

- Det er en lillebitte restaurant, med en fast menu. Jeg har købt nogle gamle ålebassiner, og indrettet en restaurant der. Men jeg har ikke penge til at sætte det hele i stand endnu, så det er et ret primitivt setup, hvor jeg står og laver maden udenfor, siger han.

Restauranten har fået navn efter Jesper Dams Hansens fars fiskekutter. Han var nemlig fisker i Klintholm Havn.

- Min far startede med en lille båd. Så købte han en større båd. Og en endnu større. Til sidst have han en 20 tons trawler. Det er lidt den tankegang, jeg har med min restaurant, Jeg starter småt, og bygger det større og større. Om 30 år har jeg verdens bedste restaurant, siger Jesper Dams Hansen.

På vej hjem fra Lalandia Tilbage til dysten om Sjællands bedste restaurant. Martin Bjørn dirigerer personalet, nu skal der Chardonnay i glassene, for næste ret er ND122's torsketerrin.

- Setuppet er at begge restauranter laver en vegetarret, en fiskeret, en med kød, og en dessert, forklarer Jesper Dams Hansen, mens han anretter torsketerrinen, som er med gule bønner og en muslingesauce med grøn tomat. Retterne er alle noget, der har været serveret på restauranten i Klintholm Havn.

- Men de forandrer sig lidt. Så er det måske porrer i stedet for gule bønner. Hovedretten har vi også haft på, siger han, som kalder sit køkken for "lokalt".

- Det er som alt det nye nordisk. Det er råvarerne, der er i højsædet, siger han og fortæller, at han var i Lalandia med sine børn i weekenden, og på hjemturen tog forbi Søllested, og hentede noget helt særligt kål, som nu ender på tallerkenerne i Hillerød.

- Men noget af det er også fra min egen have. For eksempel de grønne tomater. Det er jo en lille restaurant, så man behøver ikke at have så meget, siger han, som faktisk også er nomineret i Spiseguidens "store" konkurrence - som Årets Gennembrud.

- Den her konkurrence er en god måde at videreudvikle os på. Og så er det hyggeligt at komme ud og se kollegerne, siger han.

Martin Bjørn er begejstret, midt i travlheden.

- Det er jo to vidt forskellige køkkener, vi har. Og to vidt forskellige måder at lave mad på. Det bliver meget synligt, hvor forskelligt det er, når man får det serveret på den her måde, siger han, og så er vi nået til hans fiskeret, ceviche, som souschef Kim Holten Poulsen anretter på bordet bag baren.

- Vi kører jo normalt vores retter som social dining, men i dag er det portionsanrettet, og så gør vi os lidt mere umage. Og vi har også tiden til at gøre det lidt bedre i dag, siger hun, som kom til Teddy i maj, da restauranten kunne åbne efter coronanedlukningen.

Nu står hun her og sprayer chili/limesaft udover serveringerne, så en fantastisk duft af lime rammer alle i nærheden. Og så kører vi.

- Kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er, spørger en af tjenerne, inden cevichen kommer ud på bordene.

Pludselig står der to gæster i baren, og spørger om de kan få et bord. Tjeneren må skuffe dem, for i dag er det ikke en helt normalt dag hos Teddy. Martin Bjørn kommer farende.

- Vi mangler 42 knive. Kan du tælle her, siger han og stiller en kasse med knive på disken. Ude i opvasken er der travlt, men opvaskeholdet når alligevel en smagsprøve på cevichen. Den er god.

En gæst spørger om vej til toilettet, og når også lige at sige;

- Ej, hvor er det god mad.

Næste skridt er hovedretterne, og pludselig går det op for kokkene, at middagen allerede har været i gang i mere end to timer. Men nu går det også stærkt. Den ene tallerken efter den anden går ud til gæsterne, med vagtler farseret med svampe, hyben sauce og syltede bøgehatte - ND122's bud på en kødret.

Og så er det Teddys tur, gæsterne får oksekæber med revet trøffel serveret i små skåle.

- Vi kører et bord ad gangen, så alle får varm mad - men de får det ikke samtidigt, forklarer Kim Holten Poulsen.

Bag baren er folkene fra Møn i fuld gang med finalens finale - desserten. Det er en brombærmousse, som er medbragt i frossen tilstand. Nu gøres den klar, så den har den helt rette temperatur, når den skal serveres. Mens moussen pyntes, grines der højere og højere i restauranten, i takt med, at gæsterne også når ned gennem vinmenuen. Nu skal der skænkes dessertvin, og klokken 21.21 er ND122's brombærdessert på vej ud på bordene. På dommerbordet sidder de tre dommere tavse og noterer, smager og noterer.

Nu vil Kim Holten Poulsen i gang med sin dessert, hvor is af creme fraiche skal serveres med en mazarin med æble og kanel. Men de er ikke helt klar ved bordene, så hun må vente. Isen skal ikke på for tidligt.

Klokken 22 kan personalet slappe af. De fordeler sjatterne fra vinflaskerne, og stemningen er munter og lidt træt. På dommerbordet sidder de stadig og tæller, og da Bent Christensen endelig rejser sig for at udråbe en vinder, forstår vi hvorfor.

For der var tæt løb.

- Det har ikke været en opgave, I har gjort let for os, lød det fra dommer Bent Christensen til de to hold.

ND122 endte med at være bedst på appetizeren og hovedretten, mens Teddy var bedst til fiskeretten og desserten. Så det stod lige. Men med en fintælling af pointene, som de tre dommere havde givet til de fire retter, kunne man alligevel finde en vinder.

- To dommere havde uafgjort, men hos den ene er en lille vinder. Så det bliver ND122. Det var så tæt, at det næsten ikke kunne blive tættere, siger Bent Christensen.

Jesper Dams Hansen tager taknemmeligt imod sejren.

- Tak fordi vi måtte komme. Det er dejligt, at komme lidt ud fra Møn, og komme her op til Nordsjælland og vise, at vi eksisterer, siger han. Aftenens vært tager nederlaget flot.

- Det er ikke hver dag, vi er værter for sådan en finale. Det har været vildt sjovt at prøve, siger Martin Bjørn..