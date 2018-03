Den prisvindende jazzduo Pergitte, som består af sangerinde Birgitte Soijn og guitarist Per Møllehøj, gav koncert på plejecenter Skovhuset. Pressefoto

Spillesteder bringer koncerter til plejecenter

Hillerød - 19. marts 2018 kl. 12:05 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillestedet Klaverfabrikken og plejecentret Skovhuset forsøger at få et samarbejde og at stå, hvor plejecentrets beboere får besøg af nogle af de musikere, som spiller i Klaverfabrikken.

Det skete første gang ved en »pilot-koncert« i fredags. Her spillede den prisvindende jazzduo Pergitte, som består af sangerinde Birgitte Soijn og guitarist Per Møllehøj, om aftenen i Buddhas Jazz Club på Klaverfabrikken. Men inden dag, klokken 13.00 bragt Klaverfabrikken duoen ud til Plejecenter Skovhuset i Hillerød Øst, hvor de spillede en koncert for beboerne på plejecentret.

- Alle fortjener kulturoplevelser og som et kulturhus støttet af offentlige midler, synes vi, det er vigtigt at få kulturelle oplevelser ud til dem, der ikke kan komme til Klaverfabrikken. Vi har igennem flere år haft en god relation til Skovhuset og været på besøg ved forskellige lejligheder. Vores håb er, at vi som en fast ting hver sæson, kan bringe nogle af de professionelle kunstnere fra vores program ud til nogle af plejecentrene. På Klaverfabrikken er holdningen, at kultur er en menneskeret, derfor skal vi have den ud, siger daglig leder Klaverfabrikken Jens Jepsen i en pressemeddelelse.

Da Klaverfabrikkens forårsprogram var booket, gennemgik de det sammen med Skovhusets musikterapeut og kiggede på hvilke kunstnere der ville passe bedst ind på Skovhuset. Derefter blev kunstnerne spurgt om de ville forlænge deres ophold i Hillerød med en ekstra koncert. På den måde kom det hele i spil. Cirka 60 beboere mødte op til koncerten.

- På Skovhuset ønsker vi at give og dele gode oplevelser med borgerne. Samarbejdet med Klaverfabrikken tilføjer et livligt kulturliv i huset. Det kan være så livsbekræftende at så er at opleve og begejstres af kulturen, siger Charlotte Kock Petersen, Plejecenterleder.