Spillested ramt af sygdom

Han har oplevet tegn på stress og har brug for en længere pause fra sit arbejde. Bestyrelsen arbejder på at finde en løsning.

- Vi er optimistiske omkring at finde en løsning, så driften stadig kan opretholdes i den periode Peder må være væk. Vi håber, der er tale om en begrænset periode, og vi arbejder på højtryk for at finde en løsning, der er god for alle parter, siger bestyrelsesformanden.