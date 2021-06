Spildevand i Hillerød skal testes for Covid-19

Mennesker udskiller kopier af coronavirus i toilettet allerede inden for et døgn - altså før man typisk oplever symptomer. Derfor har testningen af spildevandet vist sig at være et effektivt redskab til kortlægning af det lokale smittetryk, og nu indleder myndighederne et forsøg i 20 kommuner, hvor man holder øje med Covid-19 i spildevandet hele juli, oplyser Hillerød Forsyning i en pressemeddelelse.

"De foreløbige erfaringer viser, at test af spildevand kan vise lokale ændringer i smitteudbredelsen et par dage hurtigere end de nuværende corona-tests. Det skyldes, at spildevandet med det samme afslører Covid-19, og at vi ikke behøver at vente på, at folk får symptomer og lader sig teste. Alt i alt er test af spildevand en mere præcis, hurtigere og billigere måde at overvåge smitteudviklingen end de eksisterende individuelle Covid-19-tests med en vatpind i enten næse eller svælg," udtaler Pernille Ingildsen, der er leder af projektafdelingen med test af spildevand i Hillerød Forsyning.