Spidskandidat: - Vi har alt for meget fokus på Hillerød centrum

Politikerne glemmer de små landsbyer og lokalsamfund i deres iver efter at udvikle Hillerød centrum, mener byrådsmedlem Lars Ole Skovgaard Larsen fra DF

Hillerød - 10. juni 2021 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Politikerne i Hillerød har en tendens til at glemme de små landsbyer og lokalsamfund, der ligger rundt omkring i kommunen, når pengene til eksempelvis nye cykelstier og fortove skal prioriteres.

Det mener i hvert fald Dansk Folkepartis byrådsmedlem Lars Ole Skovgaard Larsen, der derfor vil have landsbyerne og de små lokalsamfund sat på dagsordenen.

"Jeg synes, vi har alt for lidt fokus på landsbyerne. Vi bruger alt for meget tid og for mange ressourcer på Hillerød centrum, og jeg synes, vi skal få lavet en behovsanalyse for samtlige små landsbyer i kommunen og få kigget på, hvad der mangler, og hvad borgerne har af ønsker," siger Lars Ole Skovgaard Larsen.

"Jeg ved godt, at Hillerød centrum er vores ansigt udadtil, men der er flere af vores landsbyer, der mangler helt basale ting som cykelstier og fortove. Jeg tror simpelthen, det skyldes politikernes manglende kendskab til landsbyerne, og jeg er bange for, at pengene prioriteres forkert. Lad os nu få lavet en behovsanalyse for samtlige landsbyer, så pengene bliver brugt de steder, hvor der rent faktisk er størst behov for dem," siger han.

Glemmer borgerne Lars Ole Skovgaard Larsen understreger, at det ikke kun handler om Gørløse, hvor han selv bor.

"I Gørløse mangler vi flere steder fortove, cykelstier og gadebelysning, men jeg er helt sikker på, at andre landsbyer kæmper med lignende problemer," siger Lars Ole Skovgaard Larsen, der i løbet af sommeren vil tage rundt til samtlige lokalsamfund i kommunen og tale med borgerne for at få en fornemmelse af, hvilke ønsker og behov de har for deres by.

"Jeg er helt med på, at der skal bygges nye veje og cykelstier til alle de nye borgere, der flytter til Hillerød centrum i disse år, men det må bare ikke ske på bekostning af udviklingen i de små landsbysamfund. Vi skal bygge for vores egen skyld og ikke for andres, og vi må ikke glemme de borgere, der allerede bor i kommunen," siger Lars Ole Skovgaard Larsen, som også spidskandidat.

"Det kan jo få de konsekvenser, at folk ikke har lyst til at bosætte sig i de små landsbysamfund," siger han.

Favoriserer ikke centrum Borgmester Kirsten Jensen (S) mener ikke, at politikerne favoriserer Hillerød centrum fremfor de små lokalsamfund.

"I ordet 'favorisere' ligger der et bevidst valg om, at nogen absolut skal have det bedre end andre, og sådan er tankegangen i byrådet og kommunen ikke," siger hun.

"Siden kommunesammenlægningen har vi haft fokus på at binde kommunen sammen. Vi har lavet cykelstier mellem nogle af byerne, og for ikke så længe siden blev cykelstien til Nødebo færdig. Vi har fokus på at bruge pengene der, hvor der cykler mange skolebørn, og hvor der er brug for mere tryghed og sikkerhed".

Lars Ole Skovgaard Larsen efterlyser en behovsanalyse for samtlige landsbyer, så pengene bliver brugt de steder, hvor der er størst behov for dem, men der sker allerede en faglig vurdering af, hvor udfordringerne er størst, fortæller Kirsten Jensen.

"Det er i sidste ende en politisk beslutning, hvad vi skal bruge pengene på, når vi skal prioritere de begrænsede midler, vi har til området, men der er altid en teknisk og faglig vurdering af, hvor behovet er størst. De forskellige bysamfund har kunnet melde ind, hvad de så som deres største problem, og vi laver altid en samlet vurdering af, hvor der er mest brug for, at vi sætter ind og bruger penge," siger Kirsten Jensen.

"Hvis man kunne opfylde alle behov hurtigere, ville der jo ikke være nogle problemer, men det kan vi ikke med de begrænsede midler, vi har," tilføjer hun.

Lars Ole Skovgaard Larsen mener, at det kan skyldes politikernes manglende kendskab til landsbyerne og de små lokalsamfund, at de - ifølge ham - ofte bliver overset, når pengene skal fordeles.

"Jeg mener, at de fleste byrådsmedlemmer er meget interesseret i, hvad der foregår i de små byer. De er selvfølgelig også interesseret i, hvad der sker i Hillerød centrum, hvor der bor flere og flere mennesker, men jeg synes ikke, at vi glemmer nogle eller favoriserer nogle fremfor andre," lyder det fra borgmesteren.

Mangler gadebelysning Lars Ole Skovgaard Larsen har lavet en liste over, hvad han synes, der mangler at blive lavet i Gørløse. Den indeholder blandt andet en cykelsti mellem Gørløse og Sigerslev- øster og fartdæmpende foranstaltninger flere steder i byen,

"For fem år siden blev der bygget en række nye huse på Gørløsegårdsvej, men der mangler stadig fortov og gadebelysning langs Hovedvejen ind mod Gørløse, og det betyder, at de borgere, der bor i husene, enten må gå på vejen eller i grøften i mørke eller krydse Gørløsegårdsvej, hvor der ofte bliver kørt rigtigt stærk, for at komme over på cykelstien. Det kan vi ikke være bekendt," siger han.

"Der er lige blevet bygget en ny multiarena i Hillerød, Torvet skal bygges om, der bliver bygget cykelstier over det hele i Hillerød centrum, og der skal lamper op ved Slotssøen. Jeg har tidligere fået at vide, at multiarenaen er for alle i Hillerød, også dem fra de små lokalsamfund, men hvis vi nu får lavet en sti ud til Lystrup Skov, så kan I jo også bare komme herud og bruge den," siger Lars Ole Skovgaard Larsen.

Nedprioriteret Ifølge Lars Ole Skovgaard Larsen bor omkring 40 procent af Hillerøds befolkning i en af kommunens landsbyer.

"Jeg kan ikke fortænke borgerne i de små landsbysamfund i, at de føler sig nedprioriteret. Det er også det, jeg tit hører, når jeg taler med folk i Gørløse," siger han.

Lars Ole Skovgaard Larsen har forsøgt at få et punkt om landsbyerne og lokalsamfundene på dagsordenen i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Men indtil videre uden held.

