Det skal være trygt at handle i Hillerød, og det skal lokale spejdere, de såkaldte 'sprittere', være med til at sikre. Her er det Frederik Frost og Mette Kragh Faurholdt fra Hillerød ByForum, der viser de nye klistermærker, der kommer til at sidder i mange af byens butikker, frem. Foto: Martin Warming

Spejdere skal være med til at gøre indkøbsturen tryg

Lokale spejdere vil fra på fredag dele håndsprit ud og minde kunderne om, at de skal huske at holde afstand

Hillerød - 30. september 2020 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Fra på fredag den 2. oktober kan man møde lokale 'sprittere', når man handler i Hillerød.

Et af de vigtigste våben mod udbredelsen af COVID-19 er nemlig håndsprit og at holde afstand til hinanden, og for at sikre et trygt handelsliv i Hillerød lanceres nu en tryghedskampagne, hvor lokale 'sprittere' vil stå i SlotsArkaderne, Slotsgade og Helsingørsgade og dele håndsprit ud og minde folk om at holde afstand og holde til højre.

"Vi følger nøje med i udviklingen af smittetrykket og drøfter løbende nye tiltag, der skal gøre det endnu mere trygt at handle i Hillerød. Udover at følge retningslinjerne har vi lavet dette tiltag i samarbejde med de gule spejdere for at gøre shoppingoplevelsen så tryg og sikker som muligt," siger Christina Nymand Nielsen, der er centermanager i SlotsArkaderne og initiativtager til tryghedskampagnen.

Det er Hillerød ByForum, SlotsArkaderne og Hillerød Kommune, der er gået sammen om tryghedskampagnen, og rollen som de lokale 'sprittere' har De Gule Spejdere taget på sig.

"Forårets nedlukning af handelslivet var et hårdt slag for butikkerne, og byen lå næsten øde hen. Hvis Hillerøds hyggelige byliv skal bevares, er det vigtigt at spritte sine hænder af, holde afstand til hinanden og bruge mundbind i caféer og restauranter. Ingen har interesse i at miste et levende byliv," siger Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i C4/Hillerød ByForum.

De lokale 'sprittere' kan mødes hver fredag og lørdag de tre første weekender i oktober og igen fra fredag den 20. november og frem til juleaften.

Tryghedskampagnen lanceres på fredag den 2. oktober, hvor der er Shop Lokalt-dag med fokus på at støtte det lokale handelsliv.

