Anette Erlandson Pedersen, der er formand for skolebestyrelsen på Skolen ved Skoven, frygter for de konsekvenser, det kan få, at byrådet har besluttet, at den takst, skolen får fra kommunen for at have elever på skolen, fastfryses i år.

Specialskole frygter pengemangel

Specialskolen Skolen ved Skoven frygter, at en fastfrysning af skolens takster kan gå ud over skolens kvalitet og betyde flere elever og færre medarbejdere.

Hillerød - 27. januar 2020

Når Skolen ved Skovens elever hver morgen møder på adressen i Østervang, kommer de fra hele Nordsjælland.

- Skolen har et rigtig godt ry og mange gode kompetencer, og derfor er den også meget efterspurgt, fortæller Anette Erlandson Pedersen, der er formand fra skolebestyrelsen.

Specialskolen har elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Størstedelen af eleverne har kognitive udfordringer, og skolen modtager også elever med multiple handicap. Men skolebestyrelsen frygter, at skolen ikke kan bevare sin høje kvalitet og har derfor sendt et brev til Børn-, Familie- og Ungeudvalget, hvor de advarer politikerne om de mulige konsekvenser. For nylig fik ledelsen på skolen nemlig et brev fra Hillerød Kommune, hvori der stod, at den takst, kommunen betaler skolen per elev på skolen, fastfryses i 2020 og ikke bliver pris- og lønfremskrevet.

- Det betyder, at vi enten skal tage flere elever ind svarende til én million kroner i takst, eller at vi må afskedige personale, konstaterer Anette Erlandson Pedersen og fortsætter:

- Det vil selvfølgelig få stor betydning for de elever, vi har, fordi en del af dem har et stort behov for at være i mindre grupper. Samtidig er vi jo også interesserede i at fastholde det gode personale, vi har, og derfor vil vi selvfølgelig gerne have gode vilkår for dem og have en faglig kvalitet, de kan stå inde for.

Anette Erlandson Pedersen tilføjer, at Børn-, Familie- og Ungeudvalget i et brev til skolebestyrelsen har forklaret, at det besluttede takstgrundlag er baseret på forvaltningens oplysning om, at der vil komme flere elever på Skolen ved Skoven i 2020.

- Men det kan de faktisk slet ikke være sikre på, for det vides først senere. Vi sidder på hvert bestyrelsesmøde og forholder os til, hvad der ser ud til at komme af nye elever i næste skoleår, da det har stor betydning for vores økonomi, siger hun.

Flere besparelser Ifølge Anette Erlandson Pedersen er fastfrysningen af taksten kun den seneste i en række af besparelser.

- Man kan sige, at hver for sig er det måske ikke store besparelser, men når man ser tilbage over de seneste 10 år, er det faktisk markant. Gennem de seneste år har besparelser betydet, at andelen af uuddannet personale i klasserne er steget fra 16 procent i 2010 til 30 procent i 2019. Det er altså en fordobling. Og det er samtidig med, at vi ser flere elever inden for autismespektret, som har nogle udfordringer, der kræver nogle særlige kompetencer, siger Anette Erlandson Pedersen og tilføjer:

- Det her er jo børnenes fremtid. En del af børnene har slet ikke noget sprog og er afhængige af, at de på skolen f.eks. lærer at kommunikere på en anden måde. Og her er det jo også vigtigt, at mange af vores elever skal lære at navigere i sociale fællesskaber, hvilket er svært for mange af børnene, og derfor skal stilladseres meget af voksne. Hvis de ikke får de kompetencer, får de det jo meget sværere i deres voksenliv, bliver afhængige af mere hjælp som voksne, og det bliver dyrere på den lange bane. Samfundsøkonomisk kan det slet ikke betale sig.

Stigende udgifter Fastfrysningen af taksterne gælder også for specialskolen Harløse Skole. I 2018 fik Harløse Skole 420.982 kroner per plads per år, og sidste år steg det beløb til 428.952 kroner. I år får skolen 428.975 kroner, og mens man på Skolen ved Skoven i 2018 fik 440.053 kroner per år per plads, 443.782 kroner sidste år, får skolen i år 443.678 kroner. Ifølge formanden for Børn-, Familie- og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V), skyldes fastfrysningen af taksten, at det såkaldte kommunekontaktråd, KKR, som er et samarbejde mellem kommunalbestyrelserne, har lagt op til, at der kun skal være en mindre stigning på taksterne.

- Udgifterne på det her område har været kraftigt stigende, og derfor er man i KKR blevet enige om at gøre noget for at bremse udgifterne. Det overordnede mål er sådan set at få økonomien på ret køl, siger han.

Det er dog byrådet i Hillerød, der i sidste ende har besluttet, at taksterne helt skal fastfryses.

- Vurderingen er, at man kan gøre det her, uden det ødelægger kvaliteten. Det er klart, at udgangspunktet så er, at skolen skal levere en god undervisning til en pris, der er en smule lavere, siger udvalgsformanden.

Millioner til børnene Anette Erlandson Pedersen mener, besparelserne klinger hult, når budgetforligspartierne sidste år blev enige om en stor reform på specialundervisningsområdet og gav området en millionindsprøjtning. Men sådan kan man ikke sammenligne det, understreger Peter Frederiksen.

- Principielt er der ikke nogen sammenhæng mellem reformen og det her. Den type børn, der går på Skolen ved Skoven, bliver finansieret centralt fra kommunen, mens det var på specialundervisningsområdet på distriktsskolerne, at der var så store budgetoverskridelser, at vi har valgt at tilføre området flere penge, siger han.

Peter Frederiksen tilføjer, at Børn-, Familie- og Ungeudvalget vil se nærmere på sagen, når udvalget holder møde i næste uge.

- Vi har fået et brev fra skolebestyrelsen, og den henvendelse vil vi selvfølgelig drøfte. Jeg kan godt forstå, hvis man er nervøs for økonomien og kvaliteten i det tilbud, man er formand for, som det er tilfældet her. I udgangspunktet er jeg dog ikke bange blot fordi, der er en ændring på få procent. Jeg har tiltro nok til, at vores ledelse og medarbejdere nok skal håndtere det, siger han.