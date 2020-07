Normeringen i Hillerød ligger lige under landsgennemsnittet. Alligevel forslås det nu at nedjustere normeringen. Foto: Allan Nørregaard

Sparekniv truer pædagogstillinger

Der kan blive færre pædagoger til børnene efter dette års budgetforhandlinger. Et af spareforslagene fra Børne-, Familie- og Ungeudvalget lyder nemlig på at fjerne godt 15 pædagoger fra kommunes daginstitutioner.

Færre pædagoger i daginstitutionerne. Sådan lyder et af forslagene om besparelser frem mod dette års budgetforhandlinger. Her vil man spare 4,6 millioner kroner årligt på området, som svarer til 14,68 pædagogstillinger.

Forslaget kommer ganske overraskende i kølvandet på det seneste års mange demonstrationer, hvor tusindvis af forældre gik på gaden og krævede en bedre normering i daginstitutionerne.

Men forslagene er langt fra en afstandstagen til kampen for minimumsnormeringer, men derimod et billede på, at der ikke kan spares penge, uden at det går ud over mængden af personale, fortæller Peter Frederiksen (V), der er formand for Børne-, Familie-, og Ungeudvalget.

Han anerkender, at forslaget går imod det seneste års politiske debat, men at forslaget er at resultat af, at der skal gives et bud på, hvor der kan spares.

- Det er det, vi peger på, fordi der ikke er så meget andet at pege på. Vi er jo i en situation, hvor vi har en bunden opgave som fagudvalg, som lyder på at pege på beløb, som kan indgå i det samlede prioriteringskatalog op til budgetforhandlingerne. Det er jo ikke ensbetydende med, at det er de besparelser, vi vælger at indføre, siger han og fortsætter:

- Når man arbejder med mennesker, som vi gør på vores område, så er det personalenormeringerne, som det går ud over, uanset hvad vi kalder det, og uanset om det er i skole, dagtilbud eller i HFO'en, siger Peter Frederiksen.

På området er der også forslag om at nedjustere normeringen i HFO'en, som vil svare til en besparelse på en million kroner årligt. Der peges også på en reduktion af almenskolernes rammebeløb, som er skolernes samlede budget per skoleår. Det er op til den enkelte skoles ledelse at beslutte, hvad pengene skal bruges på, men langt de fleste af skolernes udgifter går til medarbejderlønninger.

Reduktionen af rammebeløbet er udregnet til at give en besparelse på 7,8 millioner kroner årligt.

Frygter for specialområde Formanden håber dog, at det ikke når så vidt, at det besluttes at spare på området.

- I byrådet er der et bredt ønske om ikke at ramme velfærdsområdet. Det er der jo ikke nogen, der synes er sjovt. Man kan altid diskutere, hvorvidt en vej skal repareres, men der er ikke nogen, der ønsker at forringe velfærden, siger Peter Frederiksen.

Og formanden frygter især for, hvilke konsekvenser ændringen af normeringerne ville få for specialområdet.

- Det ville være et stort mismod. Sidste år vedtog vi et omfattende reformprogram på specialområdet. En af forudsætningerne for det var, at der ikke skulle ske reduktioner på normalområdet, for så ville lærerne, der skulle være med til arbejde med inklusion, blive presset endnu mere. Så det indgår i Venstres overvejelser, at vi skal have respekt for de beslutninger, siger han.

Sampasning er alternativ Udvalget foreslår dog en anden besparelse, der kan stå i stedet for ændringen af normeringen i daginstitutionerne. En sampasningsordning i sommerferien vil nemlig give en tilsvarende besparelse på 4,7 millioner kroner.

Her forslås det at lukke de fleste af kommunens daginstitutioner i to uger af sommerferien, nemlig uge 29 og 30, hvor der er et lavt fremmøde af børn. De, der har behov for pasning, vil blive tilbudt sampasning i fem af kommunens institutioner.

- Det er jo en servicenedskæring, og for den enkelte familie kan der være nogle ulemper ved, at der ikke er pasning tæt på. Det er der mange, der lægger vægt på. Men det er måske mere mildt og fornuftigt end at begynde at nedjustere normeringen, siger Peter Frederiksen.

Formanden understreger dog, at der fortsat er mange ubekendte frem mod budgetforhandlingerne.

- Jeg er meget spændt på, hvordan udligning og coronakompensation kommer til at udmønte sig i Hillerød. Vi har jo diskuteret de her anlægsønsker og besparelser hele foråret, men procentsatser og kravene til besparelser lå jo før coronakrisen og udligning. Så det, som vi ser meget frem til, er at få de tal, vi reelt skal arbejde med, siger Peter Frederiksen.

Ifølge de seneste opgørelser fra Danmarks Statistik, er antallet af børn per voksen 2,8 i dagplejen, 3,1 i vuggestuen og 6,1 i børnehaven i Hillerød Kommune, som således er lavere end den landsgennemsnitlige normering på 3,4 børn per voksne i dagplejen, 3,1 i vuggestuen og 6,2 i børnehaven.