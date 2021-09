Budgetpartierne præsenterede mandag budgettet for 2022-2025. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Sophienborgskolen får tre spor

Hillerød - 14. september 2021 kl. 05:10 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Budgetaftalen for 2022-2025 er netop landet, og budgetpartierne har besluttet, hvordan kommunen skal håndtere det stigende antal elever i Hillerød. Hvis elevtalsprognosen viser sig at holde, vil der over de næste 10 år blive behov for at øge kapaciteten i det vestlige Hillerød med op til 25 klasselokaler.

Fem forskellige løsninger har været i spil, og partierne bag budgettet er blevet enige: Sophienborgskolen bliver udvidet med et spor, Hillerødsholmskolen får yderligere 8-9 klasselokaler, og Hillerød Vest Skolens afdeling Ålholm får seks klasselokaler og faglokaler. Derudover bliver skoledistriktet for Frederiksbro ændret fra Hillerød Vest Skolen til Hillerødsholmskolen, og distriktsgrænsen mellem de to bliver rykket. De nøjagtige grænser er endnu ikke besluttet, da det først skal i otte ugers høring.

- Høringen kommer til at tage udgangspunkt i konkrete vejavne, der står til at skifte distrikt. Økonomi er ikke det eneste vigtige parameter. Hensynet til forældrene er også vigtigt, og vi lytter altid til input. Et stærkt argument mod sammenlægningen af Alsønderup og Sophienborg var afstanden til skolen. Det er ikke et parameter, der er gældende her, da det er et spørgsmål om maksimalt nogle hundrede meter. Vi har drøftet det meget på tværs, og vi synes, vi er kommet frem til en god løsning. De store klodser er på plads, og løsningen blev billigere end først antaget, siger formand for Børn, familie og ungeudvalget, Peter Frederiksen (V).

Ingen helhedsplan Det valgte scenarie kom med en anslået pris på 275 millioner kroner, men budgetpartierne er blevet enige om at fravælge helhedsplanen for Hillerødsholmskolen, hvilket giver en besparelse på 46 millioner. Forvaltningen skriver, at det vil efterlade Hillerødsholmskolen nedslidt og utidssvarende, hvilket med så stor en udvidelse af skolen ikke anbefales.

- Vi venter med helhedsplanen på Hillerødsholmskolen, hvilket formindsker budgettet. Det var noget, de havde set frem til, og det kan jeg godt forstå. Vi tager helhedsplanen med som et ønske til næste års budget, siger Peter Frederiksen. Politikerne har desuden besluttet at droppe pavilloner til at huse elever på Sophienborgskolen, indtil udbygningen står færdig. I stedet skal eleverne midlertidigt gå i skole i Alsønderup. Prisen for ændringerne ender på cirka 158 millioner kroner, og selvom det er billigere end først antaget, er det en stor post på budgettet.

Dropper sammenlægning To af de fem scenarier for skoleområdet, der har været i spil, bød på en sammenlægning af Alsønderup Skole og Sophienborgskolen. Det fik en række borgere i Ullerød Nord til i en række høringssvar at give udtryk for deres utilfredshed. Beboerne i Ullerød Nord slipper for en sammenlægning, men nogle af dem alligevel må sende børnene til Alsønderup, indtil udbygningen på Sophienborgskolen står færdig.

Skolerne skal i samarbejde med kommunens forvaltning finde ud af, hvordan de bedst muligt får det til at gå op.

- Det bliver en kæmpe opgave at finde ud af, hvem der skal til Alsønderup, men jeg er sikker på, de nok skal få det løst. Det bliver stadig sådan, at eleverne skal afleveres på Sophienborgskolen, og så skal vi finde ud af, hvor mange busser, der skal bruges, siger Peter Frederiksen.