Sommeropskrift: Lækker vegetarisk tærte fra kvægbonden

En tærte fungerer altid for Inge Christoffersen Holding om sommeren - for eksempel i picnickurven. Selv om man har stalden fuld af kødkvæg, kan man godt sætte en vegetarisk ret på middagsbordet. I hvert fald hjemme hos Erik og Inge på Kotellet mellem Freerslev og Gørløse.

- Selvom vi er kødproducenter, spiser vi ikke kød hver dag. Det er både af et sundhedsmæssig hensyn og ikke mindst et hensyn til at passe på vores klode, siger Inge Christoffersen Holding, som i dag deler sin sommerfavorit med læserne - en vegetatisk tærte.

- Der er ingen tvivl om, at kødproduktionen lige som alle andre produktioner har et stort klimaaftryk. Jeg mener ikke, at vi kan stoppe de forskellige produktioner, men vi kan benytte de forskellige produkter med måde. Således behøver vi ikke at spise kød hver dag, men kan med lethed erstatte nogle af vores måltider med rene grønsagsretter.