Solrødgård med i kampen om landskabspris

08. oktober 2019

Hillerød: Et landskabsarkitektonisk kulturarvsprojekt, et renseanlæg, der kombinerer teknik med offentligt tilgængelige naturområder, terrorsikring af Danmarks parlament og samlende mødesteder i et alment boligområde.

Linjer i Landskabet på Bornholm, Solrødgård Klima- og Naturpark i Hillerød, Christiansborg Områdesikring og Tornhøj i Aalborg er finalisterne til Dansk Landskabspris 2019. Prisen er på 50.000 kroner og uddeles ved et festarrangement d. 7. november.

De fire finalister er valgt ud fra et stærkt felt på 25 indstillede projekter, der på hver deres måde understreger, hvor stærkt dansk landskabsarkitektur står i disse år. Juryens talsmand, Steen Himmer, landskabsarkitekt MDL, Gladsaxe Kommune og repræsentant for Park og Naturforvalterne, glæder sig over, at det samlede felt har været stærkt og fortæller om baggrunden for de fire udvalgte finalister:

- De fire nominerede projekter til Dansk Landskabspris 2019 viser bredden i fagets virke. De illustrerer også tydeligt, at danske landskabsarkitekter er dybt optagede af at påvirke og forbedre det samfund, de er en del af. Endelig eksemplificerer projekterne, hvordan den landskabsfaglige praksis aktivt påtager sig et ansvar for at udvikle og forbedre vores store fællesskab, siger han i en pressemeddelelse.

Bypark og oplevelsesrum

De fire projekter tager på hver deres måde livtag med fire væsentlige samfundsproblematikker, der fylder i den fælles bevidsthed - både på politisk plan og i den offentlige samtale. Linjer i Landskabet er et kulturarvsprojekt på Bornholm, som inviterer til bevægelse og dialog, og som derudover åbner de besøgendes øjne for såvel landskabet og som dets årtusindelange historie. Solrødgård Klima- og Miljøpark i Hillerød viser, hvordan den landskabsarkitektoniske praksis tilfører merværdi ved at kombinere et teknisk klima- og miljøproblemløsningsanlæg med et offentligt tilgængeligt, rekreativt parkområde. Christiansborg Områdesikring løser de udfordringer, vi som samfund står overfor i mødet med terrorens truende ansigt. Tornhøj i Aalborg taler ind i debatten om, hvordan fysiske rammer, og ikke mindst det landskabsarkitektoniske greb, kan understøtte et kvartersløft i et tidligere udsat område, som trænger til en tættere tilknytning til både den omgivende by og til de mennesker, der bruger området.

Om udvælgelsen af Solrødgård Klima- og Naturpark som finalist skriver juryen blandt andet:

»Det, der så nemt kunne være blevet store tekniske anlæg, er nu i stedet blevet en offentlig bypark og et besøgs- og oplevelsesrum, hvor landskabet og naturen er det toneangivende. Hvor metal, asfalt og rørføringer pludseligt syner af lidt, når vægten er lagt på, at der er højt til himlen, og landskabet synes at strække sig i det uendelige«

Dansk Landskabspris uddeles af Park og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter, der også er sekretariat for Dansk Landskabspris.

