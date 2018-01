Se billedserie Lene Sandvang foran de to billeder, som skal med på en udstilling i februar i Frederikssund. Foto: Allan Nørregaard

Solnedgang for Sandvang i Slotsgade

Hillerød - 18. januar 2018

Når Lene Sandvang leder efter inspiration, hører hun gerne rockbandet Sort Sol. Hun elsker uforudsigeligheden i nogle af bandets sene tekster, og så den særlige blanding af det rå og det smukke overfor hinanden.

Men snart går solen i sort over billedkunstnerens atelier i Ingeborg Larsens Gård i Slotsgade, hvor Lene Sandvang ellers har holdt til i ni år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er blevet opsagt pr. 31. marts, så jeg når ikke mit 10 års jubilæum her, for de nye ejere har planer om ombygning. Jeg tror, der skal være lejligheder her, siger kunstneren, som nu er på jagt efter nye lokaler. Og det skal helst være i fødebyen Hillerød.

- Jeg har omkring 100 kvm her, og jeg er glad for stedet. Her kan jeg skramle og arbejde som jeg vil, og det er sådan et sted jeg går efter at finde. Jeg kan klare mig med 50-60 kvm, siger Lene Sandvang midt i det gamle og skæve, men atmosfærefyldte atelier i baggården, hvor ikke engang et varmeapparat kan bringe inde-temperaturen op på 10 grader.

- Men det gør ingenting. Jeg klæder mig bare godt på. Der har kun været enkelt dag for længe siden, hvor min pensler var frosset, griner hun.

Lige nu arbejder Lene Sandvang på to malerier, der skal være klar til en udstilling på Langes Magasin i Frederikssund 20. februar, og hun starter også snart en workshop i atelieret, men er usikker på om det forløb kan afsluttes her.

Inden Lene Sandvang begynder at fylde i flyttekasser for at flytte hen et sted hvor solen igen vil skinne på hende, kommer hun med en stille opfordring til dem, der skal renovere hendes skæve atelier i baggården:

- Jeg håber blot at væggenes, stolpernes og gårdens gamle hyggelige atmosfære påskønnes og kæres om.