Solcenter har haft indbrud i nat

Klokken 00.31 natten til mandag blev et muligt indbrud i et solcenter på Frederiksværksgade anmeldt til Nordsjællands Politi. Patruljer kørte til stedet, hvor de kunne konstatere, at der havde været indbrud, men at gerningsmændene var forsvundet fra stedet.