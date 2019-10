Se billedserie Thyge Enevoldsen holdt søndag afskedsgudstjeneste i Grønnevang KIrke. Omkring 300-350 mennesker var mødt op for at overvære gudstjenesten, og da det var tid til nadver, blev Thyge Enevoldsen (i midten) flankeret af sine kollegaer Claus Øland Christensen (tv.) og Per Bohlbro (th.). Thyge Enevoldsen fandt undervejs i gudstjenesten også sin mundharpe frem og spillede med. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sognepræst sagde farvel med gudstjeneste på Facebook

Hillerød - 28. oktober 2019 kl. 09:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke kun de omkring 300-350 tilhørere i Grønnevang Kirke, der fulgte sognepræst Thyge Enevoldsens afskedsgudstjeneste søndag. Gudstjenesten blev nemlig også vist live på Facebook.

- Så kan min gamle far i Hvide Sande også følge med, konstaterede Thyge Enevoldsen, da den knapt to timer lange gudstjeneste begyndte.

Og dagen var da også noget helt særligt, for efter 28 år stopper Thyge Enevoldsen som præst i Grønnevang Kirke. Fra den 1. november skal den kendte og populære præst være konsulent på halv tid i Helsingør Stift.

- Jeg skal rundt til forskellige kirker og blandt andet være med i nogle processer, hvor kirkerne sammen finder ud af, hvad der er af behov i sognene, og hvad kirkerne har af ressourcer. Jeg skal være en slags support-funktion og inspiration for kirkernes sociale arbejde, har Thyge Enevoldsen tidligere forklaret om sit nye job.

Mundharpe og prædiken Den særlige gudstjeneste bar tydeligt præg af, at Thyge Enevoldsen forestod sin sidste gudstjeneste. Og dagens hovedperson havde naturligvis haft styr på dagens prædiketekst et par måneder i forvejen.

- Det er Markus, der fortæller om, at Jesus kommer til Kapernaum, og da det rygtedes, at han var hjemme, samlede der sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads ude foran døren. Vi er også mange mennesker her i dag, men det vigtigste er, at Jesus er nærværende, fortalte Thyge Enevoldsen, som også takkede de mange fremmødte.

- Tak til jer, som er kommet for at være med i fællesskabet. Med Gud og med hinanden.

Det var Thyge Enevoldsens sidste gudstjeneste

som præst i Grønnevang Kirke. Foto: Kenn Thomsen



Efter prædikenen tog Thyge Enevoldsen dog en af sine andre egenskaber i brug. Her fandt han nemlig sin mundharpe frem og spillede med på gudstjenestens næstsidste salme »Stiftet Guds Søn har på jorden«.

Pylrepræsten blev rørt På kirkebænken lød der flere snøft blandt kirkegængerne, og flere måtte også tørre tårer bort fra ansigtet. Thyge Enevoldsen kunne da heller ikke selv holde tårerne tilbage, da han skulle sige sin sidste velsignelse.

- Undskyld, det er lige lidt svært det her, sagde præsten, hvis stemme knækkede.

Thyge og Grethe Enevoldsen fulgte glade med

i sangen fra børnene fra Børnekirken.

Foto: Kenn Thomsen



Her skal der være foto Thyge Enevoldsen greb dog hurtigt tråden igen.

- Det skete også for mig, da jeg skulle sige min første velsignelse. Der begyndte jeg også at tude, og Grethe (Thyge Enevoldsens kone, red.) kaldte mig for »pylrepræsten«.

Også repræsentanterne fra Børnekirken måtte finde lommetørklæderne frem, da de ved enden af Gudstjenesten havde arrangeret, at børnene fra Børnekirken skulle synge en sang for Grethe og Thyge Enevoldsen. Smilene bredte sig dog i Grønnevang Kirke, da børnene leverede deres helt egen version af Kim Larsens »Midt om Natten« med hjemmelavet tekst om Grethe og Thyge Enevoldsen. Og roen sænkede sig igen i kirken, da et kor sammensat specielt til lejligheden sang »Salme 23«, som er den tekst fra Biblen, som Grønnevang Kirke har sit navn fra, for Thyge Enevoldsen.

Bliver i Øst Selvom Thyge Enevoldsen nu siger farvel til Grønnevang Kirke, slipper han ikke Hillerød helt. Han fortsætter nemlig i sin deltidsstilling hos Hillerød Kommune, som han har haft siden 1999.

- Jeg fortsætter med det sociale arbejde, netværksarbejdet og samarbejdet. Jeg synes, det er rart stadig at have fingrene nede i mulden på den måde, har Thyge Enevoldsen tidligere fortalt til Frederiksborg Amts Avis.

Thyge Enevoldsen er i Hillerød særligt kendt for sit store engagement i Østbyen, hvor han ud over sit arbejde som præst og socialarbejder også er en dynamisk deltager i blandt andet Østfestivalen samt i den nye kulturgruppe i beboerhuset Brohuset. I 2013 tog Thyge Enevoldsen desuden initiativ til - efter en engelsk model - at etablere det tværkirkelige Kirke Care, der også samarbejder med Natteravnene. Det voksede hurtigt fra at være en lokal afdeling i Hillerød til at blive landsdækkende.

Thyge Enevoldsen har været præst i Hillerød

i 28 år. Foto: Kenn Thomsen