Se billedserie Økologisk svinedrift er udendørs drift. Hver so har sit telt på marken - og masser af plads til alle sine unger.

Sofari blandt sunde grise på marken

Hillerød - 28. maj 2018 kl. 09:50 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Felix på seks år kan bedre klare lugten af grise i det fri end af køer indendørs. Og lillebror Alex på tre år griner med og synes, at et par af grisene på marken befinder sig et badekar.

Ude på marken året rundt går et par hundrede økologiske søer med alle deres griseunger. Op imod 4000 kan de føde på et år. De boltrer sig tydeligt med frisk luft, masser af plads - og føde. Modsat konventionel drift, hvor grisene går indenfor. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De to drenge er taget på Sofari hos Michael Nielsen på Skovgård i Gørløse - medbragt af forældrene, Flemming og Jaanika, også fra Gørløse.

- Vi er så tit kørt forbi og syntes det kunne være sjovt at komme ind og kigge, så vi nu fik chancen, slog vi til, forklarer Jaanika, der har estiske rødder.

Sofari er et landsdækkende arrangement, som denne søndag folder sig ud 15 steder over hele landet. Det er Foreningen Fremme af Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS), der står bag, og det er landmænd med økologiske grise, der byder indenfor på gården og viser det økologiske griseliv frem.

Skovgård er en del af det store moderne landbrug Tilsbæk, som har produktion af både konventionelle og økologiske grise. 750 hektar jord dyrkes med både økologisk og konventionel planteavl. Michael Nielsen har i alt 12 ansatte på sine to gårde. Den ene befinder sig i Uvelse og handler om konventionel drift og hele 850 søer. Den anden gård er Skovgård her på Lystrupvej, hvor Michael Nielsen i to år har oparbejdet en økologisk produktion af en pæn størrelse.

- Du siger, at prisen på økologisk svinekød er mere end dobbelt så høj som kød fra konventionel drift, og mit svar er så også, at det netop er over dobbelt så dyrt at producere. Det handler om foder og plads og de søer, som her på marken har hver sit telt med deres unger i. Det tager jo bare lidt mere tid og skulle ud på marken til dyrene, end hvis de går indenfor, fastslår Michael Nielsen, som dog gerne vil slå et slag for økologien.

- Jeg vil gerne lave det, som folk vil have, så jeg følger efterspørgslen, men det hele skal jo hænge sammen. Den økologisk svinedrift er jo først lige ved at finde sine ben. Her og nu udgør den omkring 1 procent af den samlede svineproduktion her i landet, fortæller Michael Nielsen.