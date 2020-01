Søs og Kennet Helmer-Jensen har samlet på Mågestel 12 år, og parret har nu over 600 dele. Mågestellet kommer på bordet, når aftensmaden kommer på bordet hjemme hos de to, og Søs Helmer-Jensen elsker at kunne dække op til fint selskab med Mågestellet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Søs og Kennet er vilde med Mågestel: Har over 600 dele Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Søs og Kennet er vilde med Mågestel: Har over 600 dele

I 12 år har Søs og Kennet Helmer-Jensen samlet på Mågestel. De er vilde med porcelænet og har nu over 600 dele i hjemmet.

Hillerød - 25. januar 2020 kl. 10:31 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To lamper, adskillige potteskjulere, en kjole og et par sko lavet af porcelænsskår, et dukkestel, en lille bil og ikke mindst flere vitrineskab med alskens dele af Mågestellet. Søs og Kennet Helmer-Jensens stue i hjemmet i Gadevang levner ingen tvivl om, at parret er særdeles glade for at samle på dele fra Mågestellet.

- Ja, det har nok taget lidt overhånd, konstaterer Søs Helmer-Jensen med et smil, mens hun ser sig om i stuen.

Det er måske ikke alle ægtemænd, der havde været vilde med at have Mågestel på de fleste overflader, platter på væggene og dekorationer på bordet. Men Kennet Helmer-Jensen er mindst lige så betaget af mågestellet.

- Jeg er meget optaget af det historiske i det. Der findes ikke ret meget litteratur om Mågestellet, men jeg kigger i gamle salgsannoncer og på Rigsarkivet. Jeg synes, det er sjovt, fordi det siger noget om den tid, det er produceret i, fortæller Kennet Helmer-Jensen og fortsætter:

- Jeg synes også, det er sjovt at se, hvordan man har tilpasset genstandene til tiden. Et eksempel er en sukkerskål, som først blev solgt som en sukkerskål, men senere blev markedsført som en marmeladeterrin, fordi det var det, der blev brugt på den tid.

Et smukt bord Mågestellet blev lanceret i 1895 af porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl. Designeren bag mågestellet hed Fanny Garde, og hun både arbejdede og levede sammen med Effie Hegermann-Lindencrone, som stammer fra Hillerød.

Over årene blev Mågestellet så populært, at det i 1950'erne blev kaldt »Danmarks nationalstel«, fordi man mente, at det fandtes i hvert 10. hjem. Det fandtes også hjemme hos Søs Helmer-Jensens mormor.

- Det blev brugt til fester, og jeg forbinder det med glade minder. Jeg har altid haft det sådan, at det var det eneste, jeg ville arve, og da vi så havde kobberbryllup, besluttede familien, at vi skulle have det, fortæller hun.

Denne kjole, som er lavet af skår fra Måge-

stellet, er hjemmelavet. Den står smukt på

en gine hjemme i parrets stue. Et par sko

lavet i skår pryder også hjemme i stuen,

og dem kan man faktisk godt gå i - selvom

de er meget tunge, siger Søs Helmer-Jensen.

Foto: Allan Nørregaard



Et fuldt sæt til 12 gæster blev de første genstande, parret fik. Nu er samlingen over årene blevet udvidet, og parret anslår, at de har over 600 dele. I et af de skabe, Søs Helmer-Jensen åbner i stuen, står kopper med måger på, og i et andet står tallerknerne.

- Jeg kan godt lide, at jeg kan dække op med alt til et selskab. Lige fra tallerkner og bestik til servietter og salt og peber sæt. Jeg synes, det siger noget om, at man har gjort noget ud af det for gæsterne, og det kan jeg godt lide, siger Søs Helmer-Jensen.

Og med alt lige fra store terriner til lysestager i skabene er der da også mulighed for at dække et smukt bord.

Den bagerste kop er produceret i 1920'erne

eller 1930'erne. Men hvor de store jumbokopper

i dag er moderne, viste det sig for producenten,

at koppens størrelse var skudt helt ved siden af.

Derfor lancerede Bing & Grøndahl hurtigt nogle

mindre kopper, som ses forrest i billedet.

Foto: Allan Nørregaard



- Da Kennet blev 50, dækkede vi op til 60 mennesker, og alt var Mågestel, fortæller Søs Helmer-Jensen glad.

Måger med til jul Til daglig bruger parret også Mågestellet, og de er generelt ikke bange for at tage det fine stel i brug.

- Der er nogle enkelte ting, som er så unikke, at vi ikke bruger dem. Højst meget sjældent, siger Kennet Helmer-Jensen.

Men for Søs Helmer-Jensen kan det end ikke blive jul, hvis ikke Mågestellet er på bordet.

- Der var et år, hvor vi holdt jul i sommerhuset, og da sagde min søn til mig: »Du slæber bare ikke Mågestel med.« Men selvfølgelig gjorde jeg det. Det kan altså ikke blive jul uden, fortæller hun.

Her ses et udpluk af Søs og Kennet Helmer-

Jensens imponerende samling.

Foto: Allan Nørregaard



Hun havde egentlig troet, at parrets ældste søn ville være aftager til de mange måge-gestande, men i sønnens hjem er det Musselmalet, der huserer. I stedet satser Søs og Kennet Helmer-Jensen nu på en af deres andre sønner.

- Vores søn på 22 år er begyndt at vise interesse for det, tilføjer Søs Helmer-Jensen.

Men Mågestellet bliver ikke kun i familien. Der er nemlig flere rundt om i landet for hvem, Mågestellet er et samleobjekt, og dem mødes Søs og Kennet Helmer-Jensen også med.

- Vi har fået flere venner på den måde, som vi ses med privat. Det er ret hyggeligt, siger hun.

Drømmen om en opsats Fra en hylde i et af skabene finder Søs Helmer-Jensen et hjemmelavet brætspil frem. »Bli' kloger' - på dine måger« er titlen på det hjemmelavede spil, som indeholder alskens spørgsmål om Mågestellet.

- Det er meget nørdet, men det er også meget sjovt, siger Søs Helmer-Jensen, mens hun viser laminerede plader og brikker med måger på frem.

Når parret skal teste deres paratviden om

Mågestellet, hiver de det hjemmelavede

brætspil "Bli' Kloger' - på dine måger"

frem fra skabet. Foto: Allan Nørregaard.



Parret har intet overblik over, hvor mange penge de har brugt på Mågestel gennem tiden, men nogle tusinde kroner er det da blevet til. For når parret får øje på en del, de mangler, så byder de gerne over værdien for at få fingre i det. For nylig var det jagten på en frugtskål, der betød, at parret måtte punge ud.

- Vi manglede denne her skål, og vi endte med at købe den, da vi fandt en samling, hvori den indgik. Vi fik i alt 61 dele for 16.500 kroner, men vi kunne jo sælge de ting, vi allerede havde, videre, fortæller Søs Helmer-Jensen.

Og der er stadig dele derude, som parret gerne vil have fingre i.

- Jeg vil meget gerne have den store delfin-opsats nummer 69. Den er målet lige nu, siger Søs Helmer-Jensen, inden jagten fortsætter.

Det var denne frugtskål, som Søs og Kennet

Helmer-Jensen manglede i samlingen, og

som parret købte for 16.500 som en del

af en samling med 61 dele af Mågestellet.

Den pynter nu i vitrineskabet sammen

med de mange andre dele fra Mågestellet.

Foto: Allan Nørregaard