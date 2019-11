Se billedserie Søren Nielsen og Marianne Søderberg er kendt fra Danbolig, som Søren åbnede i 1990. Det var landets første Danbolig. Foto: Allan Nørregaard

»Søren Danbolig« sælger forretningen efter 29 år

Hillerød - 12. november 2019 kl. 04:33 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næsten 30 år har Søren Nielsen solgt boliger i Hillerød. Men den 2. januar er det slut. Søren Nielsen har sammen med sin kone Marianne Søderberg lavet den største handel og solgt Danbolig Hillerød.

- Vi tog beslutningen for et halvt års tid siden. Hillerød er jo en populær by og en by i rivende udvikling, og vi har en butik, som mange gerne vil fortsætte driften af, fortæller Søren Nielsen, mens Marianne Søderberg indskyder.

- Alle inden for kæden ved, hvor gammel Søren er, så Søren er blevet prikket på skulderen gennem mange år, siger hun med et smil.

Første butik i kæden 69-årige Søren Nielsen åbnede Danmarks første Danbolig den 17. april 1990. Dengang hed til SDS Bolig og var en del af Sparekassen SDS, der senere efter bankfusioner kom til at hedde Unibank og i dag er Nordea. I 1995 kom hans kone, Marianne Søderberg, der i dag er 56 år, ind i firmaet. Ejendomsmæglerforretningen lå i begyndelsen sammen med banken i Slotsgade, men ligger i dag på Frederiksværksgade 7 lige over for Møntportvejen til Frederiksborg Slot.

Efter at have prikket Søren Nielsen på skulderen gennem de sidste mange år, har Jan Persson fra Danbolig Allerød købt forretningen i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard



Det er gennem årene blevet til tæt på 3500 bolighandler og tusindvis af timer for Søren Nielsen. Og selvom han de sidste år kun har arbejdet fire timer om ugen, har han haft svært ved at gå ned i tid. Han har følt, at han har svigtet kunderne. Derfor bliver det også en stor omvæltning, når arbejdslivet om to måneder bliver skiftet ud med en pensionisttilværelse for parret.

- Det bliver mærkeligt. Det er jo ligesom at have et barn. Vi startede fra nul. Den første søndag, vi havde åbent, var der en af damerne i sparekassen, der havde været så sød at sætte sin lejlighed til salg på Hostrupsvej, fordi hun syntes, jeg skulle have noget på hylderne. Så fik vi gang i den og sat den op, husker Søren Nielsen og fortsætter:

- Jeg har været i den samme koncern siden 1967 i det, der nu er Nordea, og Nordea ejer det her koncept. Det er blevet en livsstil og en identitet. Den 2. januar mister jeg min identitet. Ingen behøver at hilse på mig eller klappe mig på skulderen. Jeg plejer at præsentere mig som »Søren Danbolig«, fordi der er så mange, der hedder Søren Nielsen. Hvad skal jeg nu kalde mig?, spørger han.

Parret ser alligevel frem til at få mere ro på tilværelsen.

- Vi skal slappe lidt af. Spille golf og rejse. Vi skal prøve at komme dertil, hvor vi prøver at kede os lidt. Men det har været nogle fantastiske år, og vi er sindssygt glade for dem, fortæller Marianne Sønderberg,

Ny ejer har ventet længe Det er Danbolig Allerøds indehaver, Jan Persson, der overtager forretningen efter Søren Nielsen og Marianne Søderberg.

- Jeg er en af dem, der har prikket Søren på skulderen for mange år siden. Jeg tror på, at der er noget synergi i at have to butikker, der ligger fysisk tæt på hinanden. Jeg har gerne villet have to butikker, men jeg har været meget kræsen med, hvad der var interessant. Jeg ville gerne til en by, hvor der er flere handler end i Allerød, og i Hillerød er der cirka dobbelt så mange. Jeg ville også gerne til en by, hvor der er flere lejligheder, for i Allerød er der stort set ingen. Jeg tror på, at jeg kan få noget synergi både på personalesiden men også på kundesiden. Vi har rigtig mange købere, der kommer fra København, og når de kigger, så kigger de i Allerød/Farum, Allerød/Birkerød og Allerød/Hillerød, og flere og flere kigger her opad, siger Jan Persson, der kommer til at sidde i forretningen i Hillerød. Han forventer at skulle ansætte to medarbejdere mere - en til hver butik,

Der er goddag og farvel-reception i Danbolig på Frederiksværksgade 7 den 9. januar mellem klokken 14.30 og 17, hvor ægteparret Nielsen og Sønderberg siger farvel, mens man kan hilse på Jan Persson.