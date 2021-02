Se billedserie - Arbejdet med det nye leksikon er allerede gået i gang. Hjemmesiden er godt på vej, og det hele bliver lanceret på et offentligt møde, når epidemien tillader det, siger formand for Hillerød Lokalhistoriske Forening Asger Berg (tv.), der her er flankeret af næstformand Bjørn Christiansen ved huset på Frederiksværksgade 39, der blandt andet har fungeret som skole og rådhus. Foto: Kim Rasmussen

Søger vigtig viden om Hillerøds historie

Fakta om bygninger og begivenheder i Hillerød skal samles i et digitalt leksikon. Den opgave har Hillerøds lokalhistoriske arkiver og foreninger kastet sig over i fællesskab.

Hillerød - 15. februar 2021 kl. 16:06 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Asger Berg og Bjørn Christiansen står i vintersolen foran den velholdte orangerøde bygning med grønne vinduesrammer på Frederiksværksgade 39. Der har bygningen ligget i 300 år, og når det digitale »Hillerød Leksikon« går i luften, kommer den gamle bygning til at optræde under flere overskrifter.

Huset, der i 1721 blev opført som stutmesterbolig, har også rummet både Nyhuse Skole og Hillerøds rådhus. Og i dag fungerer det som kirkekontor.

Et opslagsord i vores leksikon kan både være »stutmesterbolig og »Nyhuse Skole«. Eller Hillerød Rådhus, for da Hillerød Kommune i 1970 blev lagt sammen med Fredensborg Slotssogns Kommune, skulle man finde et fælles rådhus til den nye »storkommune«. Og det blev her, fortæller Asger Berg.

Han er formand for Hillerød Lokalhistoriske Forening, som er en af aktørerne i Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn, der ejer og driver Hillerød Leksikon. Den nye, digitale platform, hvor historisk interesserede borgere kan få kortfattede og pålidelig oplysninger om emner inden for Hillerøds lokalhistorie

Brug for hjælp Leksikonet skal laves og drives af frivillige fra samvirket. Men de har også brug for borgernes hjælp til at fylde det ud med opslagsord - og -billeder.

- Vi vil meget gerne vil have folk til at hjælpe til. Der er jo mange, der ved noget. Hvis man for eksempel af medlem af en forening og kender dens historie, så kan man skrive om det. Det kan også være viden om en specifik bygning, for eksempel en gård hvis man er vokset i Alsønderup, giver Asger Berg som eksempler på, hvad lokale borgere kan bidrage med oplysninger om.

Han tilføjer, at initiativtagerne også har brug for hjælp til tekniske ting som opbygning af hjemmeside, indtastning af data og billeddokumentation. Så der er masser af muligheder for at bidrage. Og der er god tid til det.

- Det skal ikke være færdigt fra starten. Det skal være et dynamisk produkt, så vi begynder med lidt og så kommer der mere stof til efterhånden, siger Bjørn Christiansen, der er næstformand i Hillerød Lokalhistoriske Forening, og som for nogle år siden fik ideen til det historiske leksikon.

Det handler altså dels om at inddrage interesserede borgere i det frivillige arbejde dels om at skabe et fælles forum med viden om Hillerød Kommunes historie. Både for nye og hærdede Hillerødborgere kan det være interessant viden at kende baggrunden for Genforeningsstenen, eller at vide hvornår familieforetagende Hauge Sko i Slotsgade blev grundlagt. Basale oplysninger om personer, steder, foreninger, virksomheder og meget andet skal være til at finde i Hillerød Leksikon.

Historisk interesse De to repræsentanter for de lokalhistoriske foreninger mener begge, at det nye leksikon er et relevant produkt. For der er en stor interesse for de lokale områders historie.

- Der findes to Facebook-grupper, som beskæftiger sig med Hillerøds historie, og den største af dem har 6-7000 medlemmer, så der er absolut et publikum, siger Asger Berg.

Med i Lokalhistorisk Samvirke for Hillerød og Omegn, der altså er gået sammen om det nye leksikon, er alle arkiver og arkivforeninger i Hillerød Kommune: Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek, Museum Nordsjælland, Nordsjællands Museumsforening, Alsønderup-Tjæreby Lokalarkiv, Lokalhistorisk Forening for Skævinge og Omegn, Brødeskov Lokalhistoriske Forening og Hillerød Lokalhistoriske Forening.

Hvis man har lyst til at være med i arbejdet med leksikonet, skal man melde sig under fanerne med en mail til et af arkiverne eller en af de lokalhistoriske foreninger i Hillerød og omegn. Så bliver navn og adresse gemt, indtil det bliver muligt at holde et informationsmøde, hvor leksikonet præsenteres.

Folk med lokalkendskab fra Skævinge, Alsønderup-Tjæreby og Brødeskov er ekstra velkomne, forlyder det.

Hillerød Bibliotek bliver leksikonets hjemsted.

- Det er rart at have et mødested. Og det passer jo fint ind i bibliotekets koncept med grupper. Der bliver et fælles sted, hvor man kan sidde og arbejde med det, men man kan også sidde derhjemme i ro og fred, siger Bjørn Christiansen.

