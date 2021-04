Radikale Venstre med Christina Thorholm i spidsen peger på Kirsten Jensen (med ryggen til) som borgmester ved det kommende valg. Foto: Allan Nørregaard

Socialdemokratiet og Radikale indgår valgforbund

Hillerød - 06. april 2021 kl. 15:46 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Radikale Venstre og Socialdemokratiet har indgået valgforbund sammen. Samtidig peger Radikale Venstre altså på Kirsten Jensen (S) som borgmester ved kommunalvalget til november.

- Vores mål er et samarbejde over midten i det kommende Hillerød Byråd med Kirsten Jensen som borgmester, og den bredest muligt konstituering. For Radikale Venstre er det vigtigt at pege på en borgmesterkandidat, som er en klar stemme for et bredt samarbejde i byrådet og i vores kommune, siger Christina Thorholm fra Radikale Venstre.

Ved kommunalvalget i 2017 var Radikale Venstre i valgforbund med Alternativet, der ikke fik nok stemmer til at få et mandat. Valgforbundet sikrede til gengæld, at Alternativets stemmer tilfaldt Radikale Venstre, der på den måde fik to pladser i byrådet i stedet for en.

For Christina Thorholm har det denne gang været vigtigt at melde ud, hvem partiet ser som borgmester. Under den seneste valgkamp ville partiet ikke på forhånd lægge sig fast på en borgmesterfavorit.

- Under sidste valgkamp blev vi tit spurgt om, hvem vi ville pege på, og det havde en betydning for nogle vælgere, som derfor ikke ville stemme på os. Jeg blev overrasket over, at det havde en så vigtig betydning, som det havde, og derfor mener vi, at det er en god ide at melde ud før valgkampen denne gang, siger Christina Thorholm.

Ved valget i 2017 var Socialdemokratiet i valgforbund med SF og Enhedslisten, men et sådan valgforbund ønskede Radikale Venstre ikke, fortæller gruppeformand for Socialdemokratiet Thomas Brücker.

- Vores primære formål har været at lave noget med De Radikale, så vi nærmer os midten af byrådet. I den snak blev det hurtigt klart, at Radikale Venstre ikke var interesseret i et valgforbund, der var så bredt. Vi vil på den anden side heller ikke selv binde os for meget i forhold til en konstituering. Vi vil gerne have et relativt frit forhandlingsmandat, hvis stemmerne giver os mulighed for det, siger Thomas Brücker.

For Christina Thorholm handler det om at sikre det brede samarbejde i byrådet.

- Vi var interesseret i et valgforbund, der var smalt, og som tydeligt peger over midten og mod det brede samarbejde, og det kan vi bedre med et smallere valgforbund, siger hun.

Det brede samarbejde er også vigtigt for Socialdemokratiet.

- Det brede samarbejde i byrådet de sidste fire år har været godt, og vi vil gerne fortsætte med at arbejde over midten og finde løsninger. Man skal sørge for at få så mange med som muligt, og får vi mandaterne vil vi også inviterer Venstre med i forhandlingerne efter valget, og så må vi se, om vi bliver enige, siger Thomas Brücker.

Begge partier går til valg på deres egne, selvstændige valgprogrammer og understreger, at valgforbundet dermed ikke forpligter partierne til at mene eller stemme det samme frem mod valget.

I en pressemeddelelse fremhæver de to partier blandt andet den økonomiske politik, den grønne omstilling, borgerinvolvering og at Hillerød fortsat skal være en by i vækst med et stærkt erhvervs- og uddannelsesliv som områder, hvor partierne er enige.

