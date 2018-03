Der vil altid være nogle, der snyder, men de skal så også opdages, mener Thomas Elong (V), der er udvalgsformand i Hillerød Kommune og glad for kontrolindsatsen mod socialt bedrageri. Foto: Allan Nørregaard

Snyd: Opdagede socialt bedrageri for millionbeløb

Hillerød - 22. marts 2018 kl. 12:37 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan ikke betale sig at snyde. Det er det budskab, Hillerød Kommune gerne vil sende med deres kontrolindsats mod socialt bedrageri.

Og det har i alt 83 borgere måttet sande.

Sammen med Udbetaling Danmark har kommunen afsløret snyd for 6,41 millioner kroner, fremgår det af statusrapporten med socialt bedrageri for 2017. Godt halvanden million skal betales tilbage, mens man har forhindret fremtidige uretmæssige udbetalinger for 4,75 millioner kroner, Samlet set er Hillerød Kommunes andel af tilbagebetaling og fremtidige besparelser på 4,8 millioner kroner.

Og indsatsen glæder Thomas Elong (V), der er formand for Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme.

- Det er et stort tal. I en by med 50.000 indbyggere vil der altid være nogle, der ikke overholder reglerne. Men det glæder mig, at vi finder penge, der føres direkte tilbage til kommunen, siger han.

Lidt mindre snyd i år

Set i forhold til sidste år, så er der da også færre, der har begået socialt bedrageri. Samlet er der snydt for en million kroner mindre. Det er på trods af, at kommunen i år medregnet borgere, der har modtaget for meget i sygedagpenge, mens deres sag blev behandlet. Selvom det ikke er at betegne som fusk, så sker opdagelsen gennem kontrolindsatsen. Trods det, så er der samlet snydt for en million kroner mindre. Det er hovedsageligt snyd med kontanthjælp, som løber op i store beløb. Det kan for eksempel være par, hvor far flytter adresse, og mor dermed kan søge ydelser som enlig, som kommunen undersøger.

Og det har der altså været noget mindre af i år.

Thomas Elong mener, det kan skyldes, at folk nu er ved at opdage, at der bliver gjort en stor indsats.

- Jeg tror, flere er gjort opmærksomme på, hvor stort et fokus, der er, og hvor nemt det er at opdage. En brøkdel har måske ikke kendt reglerne, men der er også nogle, der snyder bevidst, og dem skal vi have fat i. Det er i hvert fald ikke kontrollen med snyderiet, der er blevet mindre, siger udvalgsformanden.

I 2018 vil kommunen besøge daginstitutioner for at øge kendskabet til kontrolarbejdet.

Fremtidig besparelse

Tallene opgøres på den måde, at man dels ser på, hvor mange penge, der uretmæssigt er udbetalt, og som skal betales tilbage, og dels beregner man, hvad man ville have betalt over et år, hvis ikke snyderiet var blevet opdaget. Det er den såkaldte fremtidige besparelse.

Udover kontanthjælp og sygedagpenge, så er det ydelser som boligsikring, børnetilskud, børne/ungeydelse og økonomisk friplads, som der er fundet snyd med i Hillerød Kommune.

Der er ifølge kommunen to medarbejdere i kontrolgruppen.